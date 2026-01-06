三星衝刺Gemini行動裝置 今年相關產品數量可望倍增

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子共同執行長盧泰文。（路透）

三星電子共同執行長盧泰文表示，旗下搭載Google Gemini人工智慧（AI）功能的行動裝置，計劃在今年增加一倍。三星此舉可望在全球AI競賽日益白熱化之際，助Google一臂之力。

三星電子去年包括智慧手機和平板電腦等行動裝置，約有4億個導入了Gemini支援的AI功能，今年計劃將此數量提升至8億個。盧泰文接受路透專訪時說：「我們將盡快把AI應用於所有產品、所有功能及所有服務中。」這是他去年11月升任後首度接受媒體訪問。

Google與OpenAI等同業競爭，要吸引更多用戶至自家AI平台之際，三星做法有如替Google打了強心針。三星是Google Android行動平台的最大支持廠商。

三星正試圖從蘋果手上奪回智慧機一哥寶座，並擊退陸企競爭。市場研究公司Counterpoint指出，三星將在各項消費產品提供整合的AI服務，以擴大與蘋果在AI方面的領先差距。

Google母公司Alphabet去年11月發表了最新版本的Gemini，並強調Gemini 3在多項熱門AI模型性能產業指標上，均處於領先地位。

盧泰文說，AI會加速普及，三星針對Galaxy AI品牌知名度的調查顯示，僅僅一年內，普及率便從約30%躍升至80%。他說：「儘管AI技術目前看來仍讓人存疑，但在半年到一年內，這些技術會更加普及。」

他指出，雖然搜尋是手機上最常用的AI功能，但消費者也頻繁使用各種生成式AI工具，來進行影像編輯和生產力作業，以及翻譯和摘要功能。

全球記憶晶片短缺對三星的核心半導體事業而言是一大利多，但也擠壓第二大營收來源智慧手機事業的利潤。盧泰文不排除漲價的可能性，直言記憶體價格大漲帶來的影響是「不可避免的」。

不過，三星正與合作夥伴研擬長期策略，希望將衝擊降至最低。

盧泰文說：「由於當前局勢前所未見，沒有一家公司能倖免於影響。」他說，這場危機不僅衝擊手機，還影響到從電視到家電等其他消費性電子產品。」

Gemini 半導體

