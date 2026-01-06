韓科技雙雄 大漲DRAM價

韓媒報導，受記憶體需求強勁影響，南韓的三星與SK海力士據悉把伺服器DRAM報價調漲多達70%。在記憶體晶片買氣暢旺之際，南韓系統半導體出口今年預估下滑2.6%，也引發外界對半導體產業結構失衡的疑慮。

韓國經濟日報報導，知情人士透露，三星電子與SK海力士已把對微軟、AWS、Google等雲端業者的伺服器DRAM報價，較去年第4季調漲60-70%。DRAM供應商和客戶通常在前一季末或本季初簽訂季度供應合約。

市場預期，在「記憶體超級榮景」帶動下，今年三星電子與SK海力士的營業利益，將分別增加1.5倍至2倍，雙雙上看約150兆韓元（約1,000億美元）。花旗、摩根士丹利等投銀為反映DRAM的「超級多頭」，大幅上調三星電子與SK海力士的目標價與今年營業利益預測。

業界普遍預期，客戶將接受三星與SK海力士的報價。市調機構DRAMeXchange分析指出：「大型客戶認為，為建置AI基礎設施所需的支出『完全可以承受』；由於將推論型AI變現已成緊要任務，客戶對DRAM漲價的反彈並不強烈。」

另外，韓國貿易協會（KITA）4日公布，南韓系統半導體出口今年估達482億美元；記憶體半導體出口則預期年增9.6%，由1,140億美元攀升至1,250億美元。

KITA官員表示，「人工智慧（AI）的普及不僅推升高頻寬記憶體（HBM）等高附加價值半導體的需求，也帶動DRAM與NAND快閃記憶體等傳統記憶體晶片需求，促使本土業者將產能與設備轉向相關領域」。

系統半導體指的是負責邏輯運算、計算與其他功能控制的半導體，負責對數位化電子資料進行計算與管理，與用於儲存資料的記憶體半導體不同。

南韓無廠半導體產業協會官員表示，「系統半導體占全球半導體市場逾60%，需求預料遽增」，「且該領域較不易受景氣波動影響，也是必須培育系統半導體產業的理由」。觀察人士指出，在記憶體半導體景氣處於上升循環之際，更應發展系統半導體，以為不可避免的景氣下行做準備。

根據該協會資料，以記憶體為核心的整合設備製造商（IDM）在南韓半導體市場的占比，已由2021年的70%降至2024年的56%。相較下，同期無廠半導體市場占比，由約30%升至45%左右。但業界估計，南韓無廠半導體業者的銷售額僅占全球市場的約1%。