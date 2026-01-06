亞股沸騰 日韓同步攀峰

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

除了台股之外，日股與韓股5日同創歷史新高，帶動亞股締造紀錄，整體新興市場指數五年來首度刷新高點，反映在亞洲科技股持續上漲帶動下，風險偏好擴散至整個開發中國家。

日本東證股價指數5日上漲2%至3,477.52點，南韓Kospi指數則躍升3.4%，攀抵4,457.52點，均創下新高。日經225指數也攀漲近3%來到51,832.80點，逼近去年11月初締造的歷史高點。

MSCI新興市場指數同日盤中勁揚1.7%，報1,430.08點，逼近五年前創下的高點。台積電與三星電子是推升該指數走高的主要功臣，兩者股價皆上漲逾5%。

地緣政治緊張升溫…油價多空拉鋸 金銀齊漲

美國上周末出兵攻擊委內瑞拉並拘捕該國總統馬杜洛，升高地緣政治緊張情勢，但在亞洲盤5日開市時，油價一開始走跌，隨後多空拉鋸...

AI投資熱潮 恐引發通膨…分析師暗示：推升經濟的副作用

路透報導，全球股市在人工智慧（AI）的帶動下一路飆高，但投資人或許忽略了可能破壞這波行情的其中一個威脅，即由AI投資熱潮...

韓科技雙雄 大漲DRAM價

韓媒報導，受記憶體需求強勁影響，南韓的三星與SK海力士據悉把伺服器DRAM報價調漲多達70%。在記憶體晶片買氣暢旺之際，...

黑鮪魚拍天價 日股好兆頭

日本東京豐洲市場5日舉行例行的新年首次拍賣，青森縣大間町產的一條243公斤重黑鮪魚，以5億1,030萬日圓（約324萬美...

越GDP規模 有望超泰

越南第4季（上季）國內生產毛額（GDP）年增8.46%，優於預期，因製造業、投資和貿易成長增添動能；2025全年成長率也...

三星衝刺Gemini行動裝置 今年相關產品數量可望倍增

三星電子共同執行長盧泰文表示，旗下搭載Google Gemini人工智慧（AI）功能的行動裝置，計劃在今年增加一倍。三星...

