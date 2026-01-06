亞股沸騰 日韓同步攀峰
除了台股之外，日股與韓股5日同創歷史新高，帶動亞股締造紀錄，整體新興市場指數五年來首度刷新高點，反映在亞洲科技股持續上漲帶動下，風險偏好擴散至整個開發中國家。
日本東證股價指數5日上漲2%至3,477.52點，南韓Kospi指數則躍升3.4%，攀抵4,457.52點，均創下新高。日經225指數也攀漲近3%來到51,832.80點，逼近去年11月初締造的歷史高點。
MSCI新興市場指數同日盤中勁揚1.7%，報1,430.08點，逼近五年前創下的高點。台積電與三星電子是推升該指數走高的主要功臣，兩者股價皆上漲逾5%。
