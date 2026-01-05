美股早盤／能源股領漲！台積電ADR漲1.8% 馬杜洛遭逮油市沒反應

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股5日早盤在能源股帶動下上漲，儘管美國襲擊委內瑞拉，並逮捕總統馬杜洛，卻並未引發投資人太多擔憂。 美聯社
儘管美國上周末襲擊委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛美股5日早盤仍上漲，主因是原油價格並未展現太多反應，且投資人預期這項動作不會造成太大的地緣政治衝突。受益最大的能源股領漲，黃金和比特幣價格也上漲。

道瓊工業指數5日早盤上漲527點，或1.1%；標普500和那斯達克指數分別漲0.5%和0.6%；費城半導體指數大漲1.6%；台積電ADR大漲1.8%。

在逮捕馬杜洛的隔天，美國總統川普4日表示，如果當地政府的剩餘成員不願配合他的「修復」該國努力，美國將有可能發動第二波攻擊。

投資人押注這項對抗委國領導權的行動，將使美國企業更有權限提取該國的全球最大石油蘊藏，雖然川普表示，美國對委國石油的禁令目前仍全面生效。

由於在委國已經擁有市場，雪佛龍（Chevron）被視為這場行動的最大受益者，該公司5日早盤大漲4.5%，埃克森美孚（Exxon Mobil）則上漲1.6%。在國際油市方面，西德州原油上漲1%至每桶約58美元，布蘭特原油則漲0.9%至約61美元。

eToro全球市場分析師Lale Akoner表示：「這或許是一個地緣政治衝擊，但對市場而言不是一次油價地震...大部分的中斷風險都已反映到價格，這將是一次緩慢發展的結構變化，而不是持續油價變動的導火線。」

而在其他類股，隨著比特幣價格上漲至逾三周高點，加密幣相關股票早盤也上漲。Strategy大漲4.7%，Riot Platforms漲3.6%，Coinbase則漲4.9%。

本周投資人將關注一系列勞動市場報告，包括9日的非農就業報告，這可能影響聯準會（Fed）2026年的貨幣政策。據LSEG彙整數據，市場預期Fed今年將寬鬆約60個基點。

馬杜洛 美股 台積電

