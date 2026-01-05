需求太旺完全是賣方市場！傳三星與SK海力士DRAM報價調漲七成

受記憶體需求強勁影響，南韓的三星與SK海力士據悉把伺服器DRAM報價調漲多達70%，市場預期這兩家記憶體大廠全年獲利最多有望猛增兩倍；三星股價衝上14萬韓元、SK海力士上攻70萬韓元指日可待。

韓國經濟日報報導，知情人士透露，三星電子與SK海力士已把對微軟、AWS、Google等雲端業者的伺服器DRAM報價，較去年第4季調漲60-70%。這是因為輝達、博通等AI加速器業者擴大採購以DRAM堆疊製作的HBM3E（第五代高頻寬記憶體），加上大型科技公司也加碼採購用於推論型AI的DRAM，使伺服器DRAM徹底轉為「賣方市場」。

DRAM供應商和客戶通常在前一季末或本季初簽訂季度供應合約。

市場預期，在「記憶體超級榮景」帶動下，今年三星電子與SK海力士的營業利益，將分別增加1.5倍至2倍，雙雙上看約150兆韓元（約1,000億美元）。花旗、摩根士丹利等投銀為反映DRAM的「超級多頭」，大幅上調三星電子與SK海力士的目標價與今年營業利益預測。

業界普遍預期，客戶將接受三星與SK海力士的報價。市調機構DRAMeXchange分析指出：「大型客戶認為，為建置AI基礎設施所需的支出『完全可以承受』；由於將推論型AI變現已成緊要任務，客戶對DRAM漲價的反彈並不強烈。」