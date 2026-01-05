星國IPO募資寫新高 官員盼強化資本市場助創新

快訊

中央社／ 新加坡5日專電

新加坡高度連結國際經貿環境，星國國家發展部長徐芳達今天表示，2025年首次公開發行（IPO）活動回溫，全年募資總額逾新幣24億元（約新台幣585億），為2019年以來新高；星國應積極吸引成長型企業，提升資本市場為上市平台的吸引力。

聯合早報報導，新加坡國家發展部長徐芳達今天在新加坡海峽時報指數60週年慶祝活動上致詞時指出，流動性是資本市場的「生命線」，過去一年，新加坡股市已出現多項積極跡象，顯示市場活躍度正在改善。在新加坡上市的公司總市值已經超過新幣1兆元，新加坡交易所去年全年證券的平均每日成交額為2010年以來最高。

報導指出，在吸引企業上市方面，徐芳達表示，新加坡首次公開發行（IPO）活動於2025年明顯回溫，全年募資金額超過新幣24億元，為2019年以來新高。他強調，新加坡應積極吸引來自不同產業的成長型企業，進一步提升本地資本市場作為上市平台的吸引力。

徐芳達指出，強化新加坡本地股票市場，將有助提升整體企業融資生態的韌性，並支持新加坡邁向以創新驅動為核心的經濟模式。

新加坡海峽時報指數今天開高，約11時23分達盤中高點4686.43點；隨後賣壓湧現，指數回檔在4684點上下。熟悉東南亞金融市場的新加坡資深媒體人陳士銘，今天告訴中央社，市場預期美國聯準會（Fed）將可能持續降息，加上近期發生的委內瑞拉事件，暫無顯著影響投資人情緒，進而帶動各地股市表現上揚。

美國總統川普3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕執政逾10年的委國總統馬杜洛（NicolasMaduro）及其妻子，首都卡拉卡斯（Caracas）及100公里範圍內的馬拉凱（Maracay）都傳出爆炸。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現一直被視為全球貿易環境的晴雨表之一。陳士銘表示，年初資金回流、投資人風險偏好回升，可能與季節性現象「一月效應」有關，加上亞股開盤易順風走高，新加坡對外資敏感度高，進而出現跟漲效果。黃金與白銀價格則上揚，投資人轉向尋求貴金屬避險。

