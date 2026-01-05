台積電大漲後盾 至少八分析師重申或調高目標價

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電（2330）周一股價大漲5.4%，收在1,670元歷史新高價位。路透
台積電（2330）周一股價大漲5.4%，收在1,670元歷史新高價位。台積電股價開年以來大漲有券商加持，至少八位 分析師今年一開始便調高台積電目標價

高盛在內八位分析師重申或調高台積電目標價，其中高盛一口氣將台積電目標價調高35%至2,330元。

呂昆霖（Bruce Lu）領銜的高盛分析師在報告中指出：「我們將 AI 視為台積電為期數年的成長引擎。」他說，他預測台積電未來三年將投入 1,500 億美元擴充產能，但台積電毛利率仍將有長進。

台積電一度大漲 6.9%，也引領亞洲科技股全面上漲。東京威力科創（Tokyo Electron）和愛德萬測試（Advantest）漲幅均超過7%。

台積電去年大漲 44%，市值首度突破 1 兆美元大關，這反映在AI浪潮中，投資人對台積電核心地位的信心與日俱增，畢竟全球多數晶片公司均仰賴其代工服務。

李明（Mark Li）在內的Sanford C. Bernstein 分析師上周五的報告中寫道：「對於先進半導體而言，台積電的產能才是王道。」今年「仍全在於AI」，但有鑑於對泡沫化的隱憂，建議投資人應「專注於優質標的」。

李明2日重申台積電目標價為1,800元。據彭博統計，分析師平均預測台積電未來一年目標價為1,675元。

台積電 標價 分析師

