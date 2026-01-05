千億美元才能救回？委國坐擁全球最大石油蘊藏 重振產業卻有三大難題

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
委國要邁向重振石油產業，面臨三大障礙：基礎設施破敗、需要龐大資金且面臨經濟風險、政治與法律不確定性使企業信心不足。美聯社
美國總統川普矢言，美國要主導振興深陷困境的委內瑞拉石油產業。然而，這可能是條漫長且充滿挑戰的道路，面臨至少三大障礙，且所需資金可能超過1,000億美元。

委內瑞拉坐擁全球最大已證實的石油蘊藏量，但在總統馬杜洛長達12年執政期間，石油產量大幅下滑，目前每日產量約100萬桶，遠低於1974年接近400萬桶的水準。

首先，多年來的貪腐、投資不足、火災與盜竊，已使委國原油基礎設施破敗不堪。

例如在估計擁有近5,000億桶可開採原油的奧利諾科盆地，鑽井平台遭棄置，漏油無人處理。鑽井場在光天化日下被洗劫，設備被拆解後流入黑市販售。

委國地下石油管線長期來嚴重漏油，甚至曾被國營石油公司拆除後當作廢鐵出售。火災與爆炸也摧毀了大量設備。

位於加拉加斯西北海岸的帕拉瓜納大型煉油中心，因設備故障，僅能間歇性、低產能運作。原油港口設備同樣老舊不堪，一艘將原油運往中國的超級油輪，裝載時間最長需五天，而七年前只需一天。

第二，需要龐大資金且面臨經濟風險。

德州萊斯大學貝克公共政策研究所拉丁美洲能源政策主任莫納爾迪表示，若要重建至足以讓委國石油產量回到 1970年代高峰水準，可能需要包括雪佛龍、埃克森美孚與康菲石油在內的企業，未來10年內每年投資約100億美元。

另一項挑戰在於，目前全球供應過剩，國際油價徘徊在五年低點附近。此外，許多公司仍未收回在已故前總統查維茲時期、被沒收石油資產後，所欠的數十億美元貸款與賠償。

第三、政治與法律不確定性。

企業正式重返委國前，必須確信當地局勢穩定。曾任委內瑞拉國家石油公司經理、20多年前流亡海外的卡里略說，這是必要前提，「若石油公司要認真考慮在委內瑞拉投資，就必須出現新的國會或國民議會，而不是現在這種情況，絕對不是」。

華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員塞格爾表示：「我預期石油公司會開始更新參與計畫與提案，但在基本政治穩定性尚未明朗前，不會做出實質承諾。」

目前委內瑞拉僅存的石油產量，高度仰賴雪佛龍，它也是唯一仍在委國營運的美國大型油企，約占全國產量 25%。分析師指出，若要協助重建委內瑞拉石油產業，最具條件的另兩家美國公司是艾克森美孚與康菲石油，因其規模與經驗。但兩家公司在2000 年代中期已退出當地。

