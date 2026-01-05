快訊

多人參與「讀經計畫」 決一年讀完整本聖經

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
近年來，越來越多人嘗試在一年內讀完整本聖經，但過度追求量化目標可能會讓信仰變得機械化。（Photo by Alexandra Fuller on Unsplash under C.C License）
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

快將「閱讀聖經」列入新年計畫！美國聖經數據顯示，近年來有更多人嘗試在一年內讀完整本聖經，但過度追求量化目標可能會讓信仰變得機械化。對此，建立一個永續循環的讀經習慣，並將焦點從完成目標轉向深化與神的連結，有助於年度讀經計畫獲得真正的靈性成長。

一年讀完整本聖經

基督教廣播網》報導，在制定新年計畫中，越來越多美國人選擇一個更深層的目標：一年讀完整本聖經。如今，估計只有20%的美國人完成這項壯舉，而隨著新的一年大量人投入讀經挑戰，將會引領更多人閱讀聖經。

根據美國聖經銷售量統計，2025年銷售量增長了11%，銷量超過1800萬本。聖經參與中心研究指出，每週閱讀聖經超過四次是靈性成長的最大預測因子，而每天只讀四章就能在一年內讀完整本聖經。

「這是對文化不穩定與對真理深切渴望的回應。」攝政大學神學院院長貝克認為，人們渴望永恆的真實、古老且不變的事物，隨著世界越來越分崩離析，這種強烈的渴望更加激烈。

建立與神的關係

今日基督教》指出，年度聖經閱讀計畫雖然極受歡迎，卻往往因過於追求速度而導致成效不彰。事實上，許多信徒因無法跟上目標進度而產生挫折感，最終甚至完全放棄閱讀聖經。相比之下，建立長期的穩定習慣與深度默想，比單純完成讀經任務更能促進與神的關係。

Crosswalk》強調，閱讀聖經不是為了要證明自己的自律，而是一種越來越愛耶穌的表現，因此應制定更有意義的年度讀經計畫，以避免將其變成單純追求進度的機械化任務。

美國

多人參與「讀經計畫」 決一年讀完整本聖經

