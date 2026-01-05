多人參與「讀經計畫」 決一年讀完整本聖經
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】
快將「閱讀聖經」列入新年計畫！美國聖經數據顯示，近年來有更多人嘗試在一年內讀完整本聖經，但過度追求量化目標可能會讓信仰變得機械化。對此，建立一個永續循環的讀經習慣，並將焦點從完成目標轉向深化與神的連結，有助於年度讀經計畫獲得真正的靈性成長。
一年讀完整本聖經
《基督教廣播網》報導，在制定新年計畫中，越來越多美國人選擇一個更深層的目標：一年讀完整本聖經。如今，估計只有20%的美國人完成這項壯舉，而隨著新的一年大量人投入讀經挑戰，將會引領更多人閱讀聖經。
根據美國聖經銷售量統計，2025年銷售量增長了11%，銷量超過1800萬本。聖經參與中心研究指出，每週閱讀聖經超過四次是靈性成長的最大預測因子，而每天只讀四章就能在一年內讀完整本聖經。
「這是對文化不穩定與對真理深切渴望的回應。」攝政大學神學院院長貝克認為，人們渴望永恆的真實、古老且不變的事物，隨著世界越來越分崩離析，這種強烈的渴望更加激烈。
建立與神的關係
《今日基督教》指出，年度聖經閱讀計畫雖然極受歡迎，卻往往因過於追求速度而導致成效不彰。事實上，許多信徒因無法跟上目標進度而產生挫折感，最終甚至完全放棄閱讀聖經。相比之下，建立長期的穩定習慣與深度默想，比單純完成讀經任務更能促進與神的關係。
《Crosswalk》強調，閱讀聖經不是為了要證明自己的自律，而是一種越來越愛耶穌的表現，因此應制定更有意義的年度讀經計畫，以避免將其變成單純追求進度的機械化任務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言