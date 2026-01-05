三星計劃今年搭載Gemini 的行動裝置銷量翻倍至8億

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
盧泰文去年 11 月接任三星電子共同執行長以來首度接受媒體訪問。路透

三星電子共同執行長盧泰文表示，他們計劃今年將搭載 Google Gemini 人工智慧（AI）功能的行動裝置銷量增加一倍。在三星的推動之下，Google在全球AI競賽中也將取得領先對手的優勢。

三星電子截至去年已在智慧手機和平板電腦等約 4 億個行動產品中，導入了 Gemini 支援的 AI 功能，今年計劃將此數量提升至 8 億個。

盧泰文接受路透專訪時說：「我們將盡快把 AI 應用於所有產品、所有功能及所有服務中。」這是他去年 11 月上任後首度接受媒體訪問。

Google 母公司Alphabet去年11 月發表了最新版本的 Gemini，並強調 Gemini 3 在多項熱門的 AI 模型性能產業指標上，均處於領先地位。

盧泰文說， AI 會加速普及，因為三星針對 Galaxy AI 品牌知名度的調查顯示，僅僅一年內，普及率便從約 30% 躍升至 80%。

他說：「儘管 AI 技術目前看來仍讓人存疑，但在半年到一年內，這些技術會更加普及。」

他指出，雖然搜尋是手機上最常用的 AI 功能，但消費者也頻繁使用各種生成式 AI 工具來進行影像編輯和生產力作業，以及翻譯和摘要功能。

全球記憶晶片短缺對三星的核心半導體事業而言是一大利多，但也擠壓本身第二大營收來源智慧手機事業的利潤。

盧泰文說：「由於當前局勢前所未見，沒有一家公司能倖免於影響。」他說，這場危機不僅衝擊手機，還影響到從電視到家電等其他消費性電子產品。

他也不排除漲價的可能性，直言記憶體價格大漲帶來的影響是「不可避免的」。不過，三星正與合作夥伴研擬長期策略，希望將衝擊降至最低。

盧泰文也表示，三星 2019 年率先進入的折疊手機市場，成長速度較預期緩慢。他歸咎於工藝的複雜性，也缺乏相配的應用程式，但他預料折疊手機未來兩到三年內將走向主流。他透露，折疊手機用戶換手機續用折疊式的比率「極高」。

