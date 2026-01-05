快訊

分析師看法：委內瑞拉石油生產面臨長期且高風險復甦

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國民眾4 日在休士頓抗議美國干預委內瑞拉內政。美聯社
美國周末發動生擒委內瑞拉總統馬杜洛震驚全球的行動後，市場焦點轉向這個擁有全球最大已證實石油蘊藏的國家，究竟能多快提高產量。

短期而言，目前尚不清楚委內瑞拉能出口多少石油、銷往中國的供應是否會持續。川普已表示，美國企業將投入數十億美元重建委國的能源基礎設施，但長期來看，大型石油公司是否願意在如此不穩定的環境下投資，仍讓人存疑。

以下是分析師對委內瑞拉局勢的看法：

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）

「市場無疑會有一部分人採信任務已完成的說法，並預期產量能輕鬆回升至每日 300 萬桶」。分析師也說，若政權能穩定過渡，全面解除制裁可望在未來 12 個月內釋出每日數十萬桶的產能。

他們也指出：「局勢依然變化莫測；我們持續提醒市場觀察者，該國的復甦之路將非常漫長。」

凱投宏觀（Capital Economics）

首席經濟學家謝林（Neil Shearing）在報告中指出，「理論與現實劇烈分歧。至少在馬杜洛被捕後，委內瑞拉的地緣政治走向仍不明朗」。謝林指出，就算產量能回升至十年前約每日 300 萬桶的水準，也僅能為全球石油供應增加約 2%。

高盛（Goldman Sachs）

包括史楚文（Daan Struyven）在內的分析師在報告中指出，若委內瑞拉的原油產量在年底前每日減少 40 萬桶，布蘭特原油價格可能會比高盛集團原本預測今年均價 56 美元高出 2 美元；反之，若產量增加相同數額，油價則可能低於預期 2 美元。

高盛表示：「結合近日俄羅斯和美國產量超出預期的表現，委內瑞拉長期產量可能提升的因素，進一步加劇了我們對 2027 年及其後油價預測的下行風險。我們估計，若委內瑞拉原油產量在 2030 年回升至每日 200 萬桶（先前基調預測為每日 90 萬桶），屆時油價將面臨每桶 4 美元的下跌空間。」

全球風險管理公司（Global Risk Management）

首席分析師拉斯穆森（Arne Lohmann Rasmussen）表示，由於全球石油供應充足，市場反應可能有限。他在報告中指出：「委內瑞拉以擁有全球最大已證實石油蘊藏著稱，超過 3,000 億桶。然而，蘊藏是一回事，產量又是另一回事。委內瑞拉目前的石油產量約為每日 100 萬桶。」

拉斯穆森指出，鑑於委內瑞拉原油屬於重質且高含硫原油，僅有美國和中國的部分煉油廠能夠加工；他補充表示，這類原油若流失，對全球市場而言並不特別具備威脅性。

委內瑞拉 美國 油價

