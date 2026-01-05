20年前石油資產被委國沒收！美官員告訴石油大咖：想拿回？先重金投資

兩名知悉內情的消息人士透露，美國白宮與國務院官員近幾周已告知美國石油業高層主管，若這些公司希望就20年前遭委內瑞拉官方沒收的資產獲得補償，就必須迅速重返委內瑞拉並大量投資，以重振受損嚴重的石油產業。

路透報導，在2000年代，委內瑞拉前總統查維茲要求外國石油公司讓國營石油公司委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）取得更多營運控制權。一些國際石油公司拒絕配合，結果資產遭到委國沒收。

美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）是當年選擇留在當地、並與PDVSA成立合資企業的公司之一；而其競爭同業埃克森美孚（Exxon Mobil）與康菲石油（ConocoPhillips）則選擇撤離，並提出國際仲裁。

委內瑞拉總統馬杜洛上周六已遭美國軍方拘捕並押送出境，數小時後，美國總統川普表示，美國企業已準備好重返委國，並投入數十億美元以重振陷入困境的石油產業。

在近期美國政府與石油業高層的討論中，官員們在假設馬杜洛下台的情境下指出，美國石油公司必須自行先行投入資金，重建委國石油產業。這將成為企業日後能夠逐步收回被沒收資產債權的前提條件之一。

消息人士說，對康菲石油等公司而言，這會是成本高昂的投資。多年來，康菲石油一直試圖追討約120億美元，這些金額是因為自家資產在查維茲時代遭到國有化；埃克森美孚也曾提出國際仲裁，試圖追討約16.5億美元。

川普上個月下令封鎖遭制裁的委國油輪時，便已開始公開提及委國過去沒收企業資產的問題。

消息人士說，企業是否重返委內瑞拉，將取決於公司高層、董事會及股東如何評估在當地重新投資的風險。

康菲石油一名發言人上周六在回覆路透電郵時表示：「康菲石油正密切關注委內瑞拉局勢的發展，以及其對全球能源供應與穩定性的潛在影響。目前就任何未來商業活動或投資進行揣測仍言之過早。」

埃克森美孚未立即回應置評請求。

即使企業最終同意重返委內瑞拉，實際上要看到石油產量出現大幅回升，仍可能需要數年時間。這個南美國家擁有全球規模數一數二大的已探明石油蘊藏，但在多年管理不善、投資不足以及美國制裁之下，產量已銳減。

分析師說，除了當地未來營運合約架構的不確定性外，考慮重返委內瑞拉的企業還必須面對安全疑慮、基礎建設老舊、逮捕馬杜洛行動的合法性爭議，以及長期政治不穩定的風險。

委內瑞拉是石油輸出國組織（OPEC）創始會員國之一，1970年代原油產量曾高達每日350萬桶，當時約占全球原油供應7%以上。到2010年代，產量跌破每日200萬桶，去年平均僅約每日110萬桶，占全球產量約1%。