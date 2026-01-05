日本豐州市場新年黑鮪魚初競標 拍出5.1億日圓史上高價

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本青森大間產的鮪魚連續15年在新年初競標拍出市場最高價。路透
日本青森大間產的鮪魚連續15年在新年初競標拍出市場最高價。路透

日本東京豐洲市場5日清晨舉行新年例行的黑鮪魚「初競標」，拍出最高價的「一番鮪」是青森縣大間產的黑鮪魚，成交價高達5億1030萬日圓（台幣104億元），等於每公斤210萬日圓（台幣42.8萬元）。得標的是經營連鎖壽司店壽司三味的喜代村，改寫6年前創下的最高價紀錄。

「一番鮪」將於日本時間5日下午1時30分左右，在築地的壽司三味本店舉行「解體秀」後供應給顧客，售價與店內平日價格相同，赤身398日圓、中腹498日圓、大腹598日圓，也會送到其他分店販售。

喜代村社長木村清受訪時表示，本以為可以用再低一點的價格買到，沒想到價格一路飆升。不過他也說，高價得標是希望景氣轉好。希望大家品嘗這條象徵好兆頭的鮪魚後，因此得到元氣。

這次得標金額比喜代村2019年拍下的3億3360萬日圓，高出近1億8000萬日圓，刷初競標史新紀錄。青森大間產的鮪魚連續15年拍出市場最高價，公會會長小鷹勝敏對於價格喊到5億圓，表示非常驚訝，代表是對大間鮪魚漁夫們努力的肯定。

豐州市場的海膽初競標也創最高價，北海道產的海膽喊到400公克3500日圓，是前年的五倍。

黑鮪魚 壽司 日本

