越南咖啡出口額創新高 山區農民致富

中央社／ 河內4日專電

受惠於全球咖啡價上漲，以及自身加工技術和品質提升，越南咖啡利潤增加，去年出口額突破80億美元大關，迎來歷史里程碑，穩居世界第二。相關人士表示，產業蓬勃，許多山區咖啡農也樂得致富，收入水漲船高。

越南是咖啡國度，不僅咖啡廳隨處可見，風格從當地小攤到文青高檔連鎖一應俱全。咖啡種類也應有盡有，無論是喜歡越南傳統金屬滴漏壺（Phin）苦濃咖啡，還是椰子咖啡、鹹咖啡等各式風味飲品，抑或是精緻單品咖啡，都能找得到。咖啡廳，是咖啡全球第二出口國越南的生活日常。

受全球咖啡價格飆升和對優質咖啡豆需求不斷增長推動，越南咖啡產業在去年迎來了歷史性的里程碑，出口值突破80億美元大關，高達83億美元，為越南農業產品出口的一大亮點。

根據越南海關統計，去年12月上半月越南咖啡出口量達7.61萬噸，價值4.016億美元，與11月上半月相比，出口量增加101.9%，出口額成長83.9%。與前年12月同期相比，出口量成長51.9%，出口額成長47.6%。

從去年初到12月中，越南咖啡出口量估計為148萬噸，價值83.6億美元。數量年增16.9%，出口額更顯著成長60.7%，主要得利於出口價格高漲。

日前全球咖啡主要產區，特別是巴西和越南氣候不佳，導致供應緊張，加上歐美等主要市場需求持穩，使得短期內咖啡價格只升不跌，進而提升越南出口收入。

越南之聲（VoV）指出，從結構來看，羅布斯塔（Robusta）咖啡仍然是主要出口品種，在去年前11個月占出口總額的73.8%，為全球最大羅布斯塔咖啡出口國。

咖啡加工產品緊追在後，占20.3%，反映出出口產品明顯轉向高附加價值產品，例如即溶咖啡和烘焙咖啡。而這項轉變得益於國內加工能力的提升和自由貿易協定的更有效利用。

西貢解放日報（SGGP News）2日報導，越南農業與環境部副部長黃忠（Hoang Trung）表示，2025年是越南咖啡產業發展史上的里程碑。越南咖啡對歐盟和美國等主要市場的出口持續增加；阿爾及利亞和墨西哥等新興市場也出現顯著成長，為越南咖啡產業發展開拓新土。

越南最大咖啡出口公司之一的福生股份公司（PhucSinh）指出，去年深度加工咖啡產品比例上升推動出口額成長。加工咖啡出口額首次達到10億美元，出口模式從數量轉向價值，使咖啡種植者利潤比往年增長了2到3倍。

西貢解放日報指出，越南目前擁有約71萬公頃咖啡園，主要集中在中部高原省份。近年來，越南咖啡種植面積迅速擴張，尤其是在2007年至2012年期間，年平均成長率達3.5%。

咖啡產業增值為咖啡農帶來了豐潤收入。越南咖啡可可協會主席阮南海（Nguyen Nam Hai）表示，從2024年至今，除榴蓮外，得樂省（Dak Lak）和嘉萊省（Gia Lai），許多農民都因種植咖啡而致富，成為百萬富翁。「2025年，在這些省份的咖啡種植區，農民添購了數萬輛新車，用於日常通勤」。

如中部得農省（Dak Nong）山區咖啡農黎文泉（LeVan Quan）就在上一季獲利近8萬美元。幾週後新一季採摘開始，目前他在等代理商提供更好的報價。

咖啡製造業者也引進越來越高級的技術與設備，提升產品品質與價位。12月底為採摘高峰，嘉萊省咖啡農阮文謙（Nguyen Van Khiem）告訴越媒，今年收成好，因此聘僱更多工人，甚至還為工人加薪，增加勞動力，皆大歡喜。

有10年經歷的採摘工許文越（Hua Van Viet）也表示本季大豐收，「今年採摘工資比往年高，平均每人每天能賺到40萬到50萬越南盾，大家都很努力。一年即將結束，我們很滿意」。

河內老城區的越南咖啡專賣店如雨後春筍般成長，近年越南咖啡名氣大開，買氣飆升。一間咖啡店老闆在接待完幾位德國顧客後告訴中央社，外國客人應接不暇，生意越來越好。另一間坐有3位法國客人的咖啡店員工指出，雖然顧客變多，但同行競爭也變多了。

