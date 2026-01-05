快訊

「國民影帝」安聖基病逝！元旦才過74歲生日 加護病房搶命6天無效

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中發千字文回應

專訪美國前CIA官員！民眾該如何面對中共間諜戰

馬杜洛遭美抓捕 布蘭特油價開盤竟差點跌破60美元 美股期指、金銀都漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
民眾在委內瑞拉首都卡拉卡斯參加遊行，呼籲釋放委內瑞拉總統馬杜洛；此前美國對委內瑞拉發動攻擊，抓捕了馬杜洛夫婦。路透
民眾在委內瑞拉首都卡拉卡斯參加遊行，呼籲釋放委內瑞拉總統馬杜洛；此前美國對委內瑞拉發動攻擊，抓捕了馬杜洛夫婦。路透

全球金融市場周一（5日）準備迎接一個情緒緊張、波動加劇的交易日，因美國在周末期間出兵閃擊委內瑞拉並拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，此舉引爆新的衝突熱點，可能升高地緣政治緊張情勢。不過，在亞洲盤開市時，油價走跌，美股期指、澳洲股市均小幅走高、黃金與白銀等貴金屬因避險需求而上漲。

⭐2025總回顧

在亞洲周一清晨，布蘭特原油期貨一度重挫1.2%，跌至每桶60美元，但稍後跌勢收斂，跌0.23%，報每桶60.61美元；西德州原油期貨跌0.37%至每桶57.11美元。

美股期指上漲，標普500指數期貨上漲0.12%，那斯達克100期貨上漲0.3%。

避險需求推升貴金屬走高，黃金與白銀雙雙上漲。現貨金價長0.6%，報每英兩4,358.10美元；現貨白銀上漲0.26%，報每英兩73.01美元。

隨著馬杜洛被捕，身為石油輸出國組織（OPEC）成員國的委內瑞拉，其供應前景蒙上陰影，原油勢必成為市場焦點。但初步跡象顯示，全球石油市場大致能消化最新的變動，油價在亞洲周一盤初開盤後走跌。

知情人士指出，美國在加拉加斯及其他州發動一系列攻擊後，委內瑞拉的石油基礎設施並未受損。包括荷西港（Jose port）、阿穆艾煉油廠（Amuay refinery）以及奧里諾科油帶的油田等關鍵設施仍持續運作。

美國總統川普周六宣布，將「接管」委國直到政權妥善轉移，美國石油業者也將投資恢復委國的石油生產。美國務卿魯比歐表示，美國將利用石油方面的影響力，迫使委內瑞拉做出進一步改變。

另一方面，OPEC+在全球市場面臨供給過剩、且仍在等待委內瑞拉供應情況明朗化之際，維持原定計畫，於第1季暫停增產。由沙烏地阿拉伯與俄羅斯領導的該組織於周日召開會議後，做出上述決定。

委內瑞拉曾是全球重要的產油強國，但在過去20年間產量大幅下滑，如今僅占全球供應量不到1%，且大多出口至中國。過去一年來在需求趨緩之際，隨著OPEC+及其他產油國增加供應，市場目前正面臨龐大的原油過剩。

委內瑞拉 美國 馬杜洛

延伸閱讀

馬杜洛被捕 台裔青年：委內瑞拉版「白色恐怖」落幕

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

川普成功拉下馬杜洛 恐陷內外交迫困境

美線上賭盤用戶下注馬杜洛垮台 獲利逾1300萬

相關新聞

美宣布接管委國效應…油價長線有壓 去美元化加速

美國攻擊南美主要產油國委內瑞拉，並拘捕委國總統馬杜洛夫婦，震撼國際社會，專家指出，這起事件短期預料將影響油市信心，但不致...

Fed官員：小幅降息有前提…若經濟展望樂觀

今年有決策投票權的美國費城聯邦準備銀行總裁鮑爾森（Anna Paulson）表示，今年稍晚時再小幅降息應屬適當，但前提是...

日本豐州市場新年黑鮪魚初競標 拍出5.1億日圓史上高價

日本東京豐洲市場5日清晨舉行新年例行的黑鮪魚「初競標」，拍出最高價的「一番鮪」是青森縣大間產的黑鮪魚，成交價高達5億10...

簡立峰專欄／Google TPU對決輝達GPU 真正對手是它

外界關注Google靠自研TPU訓練的AI模型Gemini 3表現亮眼，TPU不只是更快的晶片，更結合雲端與生態系策略，可能挑戰輝達在AI運算領域的核心優勢。隨著Apple、Meta等企業也可能採用TPU，未來AI硬體市場格局是否將因此重塑？Google能否憑此掌握下一波AI算力與服務的主導權？

馬杜洛遭美抓捕 布蘭特油價開盤竟差點跌破60美元 美股期指、金銀都漲

全球金融市場周一（5日）準備迎接一個情緒緊張、波動加劇的交易日，因美國在周末期間出兵閃擊委內瑞拉並拘捕委內瑞拉總統馬杜洛...

本周開盤前 五件國際事不可不知

在美國總統川普宣稱美國計劃接管委內瑞拉數小時後，接下來究竟由誰主導仍是個未知數。今天（周一）市場開盤，布蘭特原油期貨下跌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。