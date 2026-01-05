本周開盤前 五件國際事不可不知

在美國總統川普宣稱美國計劃接管委內瑞拉數小時後，接下來究竟由誰主導仍是個未知數。今天（周一）市場開盤，布蘭特原油期貨下跌1.2%，標普500指數期指小漲0.1%。

以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

川普閃擊逮捕馬杜洛：美方接管石油資源 行政權暫留委國現體系

當川普口中將和華府合作「讓委內瑞拉再次偉大」的副總統羅德里格斯，譴責這項干預行為是「野蠻行徑」和「綁架」。至於被拉下台的委內瑞拉總統馬杜洛則是以被告囚犯的身分，身處飛往紐約的航班上。

川普接受《大西洋月刊》訪問時表示，若羅德里格斯不「做正確的事」，可能將「付出極其沉重的代價」。

令局勢更顯混亂的是，白宮對於管理這個擁有約 3,000 萬人口產油國的具體內容，幾乎未提供細節。國務卿盧比歐告訴CBS，美國將利用石油「登船檢查」（quarantine）手段，從委內瑞拉新領導層手中取得美方訴求。據悉盧比歐在這場可能重塑拉丁美洲局勢、使其轉向對華府有利的行動中，正扮演主導角色。

目前尚未有派遣美國軍隊或行政人員進駐委內瑞拉的明確計畫。但川普暗示他正密切關注該國的石油資源，表示美國將「在委內瑞拉維持與石油相關的實質影響力」。這可能表示目前在制裁豁免下仍於委內瑞拉營運的雪佛龍（Chevron），以及其他美國大型石油公司，將扮演更重要的角色。

OPEC+ 產量計畫按兵不動：無視政局動盪 首季維持穩定供油盤算

OPEC+ 決定維持在第1季暫緩增產的計畫。目前全球市場正面臨供應過剩，且等待情勢明朗，以判斷美國生擒委內瑞拉領導人馬杜洛的震驚舉止是否會衝擊供應。

以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的核心成員周日達成協議，將維持產量穩定至 3 月底，延續11 月首度做出的決定，即暫停去年那一連串的快速增產行動。與會代表表示，他們在 10 分鐘的視訊會議中並未討論委內瑞拉議題。

美股開年漲勢晶片股撐場 台積電 ADR 股價攀歷史新高

晶片股上周五（2日）走高，在大型科技股大多走弱之際，撐起美國股市2026年開年頭一日漲勢。在拉斯維加斯消費電子展（CES）登場之前，AI晶片股和資料中心概念股率先大漲，台積電DR漲逾5%，股價攀上歷史新高。

受到科技股表現遜色所累，標普500指數幾經震盪後，2日收盤小漲0.2%，那斯達克綜合指數跌不到0.1%。除輝達（NVIDIA）外，「科技七雄」全面下跌。道瓊工業指數上周五上漲319點，漲幅0.7%，卡特彼勒（Caterpillar）和波音等實體經濟股帶動走高。

晶片股成為當天科技股的最大亮點，費城半導體指數在美光（Micron）和艾司摩爾（ASML）領軍下強彈4%，美光大漲10.5%，艾司摩爾彈升8.8%。台積電ADR也大漲5.2%收在歷史新高價，輝達漲1.3%。

CES來了！AI雙巨頭大拚場 市場關注筆電、折疊機、機器人等新題材

美國消費性電子展（CES）將於6日至9日於拉斯維加斯登場，新消息和發表會最快從4日陸續展開。今年展覽預料將會看到更多筆電、智慧家庭、電視和穿戴裝置等日常產品，整合AI技術的落地運用，機器人也是關注焦點，甚至會有人形機器人亮相。

輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰，都將在開展前一天發表專題演講，兩大AI天王天后CES大拚場，業界看好將打響2026年AI市場第一砲。

李在明時隔六年重啟南韓總統訪陸行程

南韓總統李在明已抵達北京，展開上任後為期四天的首次訪陸行程，包括周一和國家主席習近平的會面並前往上海的訪問。李在明是自 2019 年以來，首位前往中國訪問的南韓在任總統。

李在明的出訪正值區域外交的敏感時刻。日中關係急劇惡化，台灣問題的緊張局勢也持續升溫。在此局面下，首爾有意將自己定位為停者，同時也極力避免被捲入大國間不斷加劇的競爭。