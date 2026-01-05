全球電動車銷售恐減速 今年將成疫情以來最差的一年

研究機構預估，2026年電動車銷售成長預料將是2020年新冠疫情爆發以來的最低，反映中國大陸炙熱需求轉冷、歐洲成長減弱、美國市場萎縮，導致擺脫內燃機引擎汽車的轉型過程，遭逢新障礙。

研究機構Benchmark礦物情報公司預估，2026年全球電動車銷售將提高13%至2,400萬輛，遜於2025年的估計增幅22%。

業者高層和分析師說，川普政府取消電動車的稅務優惠、歐盟放寬2035年上路的燃油車禁令、中國大陸銷售的驚人成長減速，將形塑今年的產業局勢。顧問公司AlixPartners執行董事瓦克菲爾德說：「中國出現阻力，該國一直是成長引擎，而歐洲法規或許繼續放寬。」

根據Benchmark，去年美國電動車銷售達破紀錄的150萬輛，今年將驟降29%至110萬輛。而今年歐洲銷售預料攀揚14%至490萬輛，估計升幅不及2025年的33%。全球最大的電動車市場中國大陸，2026年當地包含純電動車和油電混合車的銷售，估計為1,550萬輛，高於2025年的1,330萬輛。

儘管中國大陸仍將出現兩位數成長，但預估升幅低於2025年為止的五年紀錄，該國包含油電混合車的電動車銷售，在這段期間從約110萬輛激增至逾1,300萬輛。

以比亞迪為首的中國大陸汽車製造商，推出較便宜的電動車款，價格低於歐美傳統大廠，有助促進去年本土與歐洲的電動車銷售。陸企打入歐洲與其他海外市場，讓比亞迪在2025年取代特斯拉，晉身世界最大的電動車製造商。

今年業界主管預料，油電混合車日益受歡迎，銷售將持續成長，顯示充電基礎設施不足，阻止消費者購買純電動車。福特放棄一系列電動車款，轉向聚焦於獲利更高的油電混合車和燃油車後，上個月宣布認列195億美元費用，象徵美國市場的劇變。福特汽車執行長法利說，電動車在美國新車市場的比重，將在近期內從去年的約10%降至5%。

相較於美國，多數主管預料中國大陸市場今年會擴張，但速度慢於近來幾年。瑞銀預估，中國大陸純電動車和油電混合車的銷售，今年將攀升8%。北京當局過去祭出優渥補貼與稅務優惠，欲把電動車業打造成全球冠軍產業，儘管當局近來減少支持，上周仍延長舊車換新車的補助，其中涵蓋電動車折價方案進入第三年。