聯準會官員：經濟前景若佳 可小幅降息

美國費城區聯邦準備銀行總裁鮑爾森（中間派，今年有投票權）對利率走向發表較偏「鴿派」看法；她表示，到今年稍晚再小幅降息應屬適當，但前提是經濟展望樂觀。金融市場並聚焦於九日將公布的去年十二月就業報告，經濟學者預估就業人數溫和增加。

鮑爾森三日在美國經濟學會年會演說時表示，「我預期今年通膨將趨於溫和，勞動市場將走穩，經濟將成長約百分之二。如果全都兌現，則在今年稍晚時進一步小幅調整利率可能適當」。

她說，勞動市場的風險仍居高，勞工需求減緩的速度比供給枯竭的速度更快。但她也強調，申請失業給付的人數顯然已經穩住，「勞動市場顯然只是下彎，而非斷裂」。

儘管聯準會決議利率「連三降」，但鮑爾森估計目前的政策仍「有一點約束力」，有助於持續壓低通膨壓力。她認同關稅衝擊可能使今年上半年的通膨仍居高不下，但預料下半年產品通膨率將溫和回降到符合百分之二目標的水位。