AI 助攻 美生產力優勢擴大

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

英國金融時報（FT）調查顯示，多數經濟學家仍看好美國將維持甚至擴大其生產力優勢，主要是拜人工智慧（AI）熱潮所賜，資本市場深厚、勞動力較有彈性、內需市場龐大且能源成本低廉，也都提供了一臂之力。

據FT上個月對全球183名經濟學家的調查，31%受訪者認為美國將維持競爭力方面的優勢，另外48%受訪者甚至看好美國相對於其他國家的優勢將擴大，且短期內此趨勢還不會扭轉。

據經濟合作組織（OECD）統計，在2019到2024年間，美國生產力提高了10%，主要是科技進展迅速，且在新冠疫情期間勞動力重新配置。英國和歐元區大致上陷入停滯。

英國智庫「經濟與商業研究中心」（CEBR）執行長史科洛指出，AI和相關數位科技是新的生產力前沿，美國在這些領域的投資和開發都是領導者，自然能擴大其生產力優勢和領先幅度。

也有學者警告AI投資熱潮可能代表泡沫的存在，若大幅修正將衝擊美國經濟產出和生產力。至於美國科技股帶動的股市漲勢一旦反轉，可能透過金融情勢緊縮、外部需求下滑、風險規避增加等方式，對全球造成衝擊。

美國 英國

