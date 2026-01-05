韓元被低估 將逐漸升值

哈佛大學教授、國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）說，韓元匯率近來似乎被嚴重低估，預測未來幾年將會逐漸升值。

韓國朝鮮日報報導，羅格夫說：「在我看來，韓元似乎被嚴重低估，如果未來幾年韓元不升值，我會感到驚訝」。他表示：「被低估的貨幣，通常會在三年內收復一半的貶幅。」「如果被低估了20%，根據經驗法則，三年內大約會修正10%。」

羅格夫3日在費城舉行的美國經濟學會（AEA）年會上發表主題演講時，提到美國攻擊委內瑞拉事件表示，川普政府正動用「硬實力」（hard power）維持美元的霸權地位。

他說，所謂的「硬實力」是指透過軍事或經濟手段影響其他國家，而川普強化硬實力有利於美元，「有些國家使用美元是因為受到（美國的）安全保護，但（硬實力的）影響範圍遠大得多」。