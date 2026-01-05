快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

韓元被低估 將逐漸升值

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

哈佛大學教授、國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）說，韓元匯率近來似乎被嚴重低估，預測未來幾年將會逐漸升值。

⭐2025總回顧

韓國朝鮮日報報導，羅格夫說：「在我看來，韓元似乎被嚴重低估，如果未來幾年韓元不升值，我會感到驚訝」。他表示：「被低估的貨幣，通常會在三年內收復一半的貶幅。」「如果被低估了20%，根據經驗法則，三年內大約會修正10%。」

羅格夫3日在費城舉行的美國經濟學會（AEA）年會上發表主題演講時，提到美國攻擊委內瑞拉事件表示，川普政府正動用「硬實力」（hard power）維持美元的霸權地位。

他說，所謂的「硬實力」是指透過軍事或經濟手段影響其他國家，而川普強化硬實力有利於美元，「有些國家使用美元是因為受到（美國的）安全保護，但（硬實力的）影響範圍遠大得多」。

美國 川普

延伸閱讀

川普打擊委內瑞拉牽動美中台？ 牛煦庭：對台灣確實是警訊

川普抓委國總統 對油價及金融市場衝擊小…法人：委國「懷璧其罪」

美攻擊委內瑞拉 中經院長：川普沒空管台灣關稅「小事」

門羅主義復活？中經院長：川普有其他大事 台美關稅協議要再等等

相關新聞

美宣布接管委國效應…油價長線有壓 去美元化加速

美國攻擊南美主要產油國委內瑞拉，並拘捕委國總統馬杜洛夫婦，震撼國際社會，專家指出，這起事件短期預料將影響油市信心，但不致...

Fed 官員：小幅降息有前提 若經濟展望樂觀

今年有決策投票權的美國費城聯邦準備銀行總裁鮑爾森（Anna Paulson）表示，今年稍晚時再小幅降息應屬適當，但前提是...

韓元被低估 將逐漸升值

哈佛大學教授、國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）說，韓元匯率近來似乎被嚴重低...

AI 助攻 美生產力優勢擴大

英國金融時報（FT）調查顯示，多數經濟學家仍看好美國將維持甚至擴大其生產力優勢，主要是拜人工智慧（AI）熱潮所賜，資本市...

歐盟加強監管科技巨擘

儘管美國總統川普揚言報復，歐盟2026年仍準備更嚴格監管科技業，瞄準Google、Meta、蘋果和馬斯克旗下社群平台X，...

全球電動車銷售恐減速 今年將成疫情以來最差的一年

研究機構預估，2026年電動車銷售成長預料將是2020年新冠疫情爆發以來的最低，反映中國大陸炙熱需求轉冷、歐洲成長減弱、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。