年收翻8倍只花了5年 一套「不等待策略」改變他的人生

摘要 他鎖定產品經理的職務，每一步都在為這個終極目標鋪路！5年內他的年收入翻8倍，27歲離開亞馬遜創業。從倉庫經理開始，他用一套「職涯逆向工程」開啟飛升路。

從年收入5萬美元，到薪資加股票合計43.2萬美元，可汗（Nabeel Khan）只花了5年。

這不是運氣，而是一套高度自覺、精密計算的「積極進攻策略」。

疫情剛爆發的2020年，可汗自密西根大學材料科學工程系畢業。當多數同學手握多份offer時，他的選擇只有兩條路：豐田的實習或亞馬遜倉庫的基層經理。

他選了後者。

那是一份不浪漫的工作：12小時輪班、沒有固定休息時間，午餐常常是自動販賣機的三明治，趁沒人注意時在現場吞下。更糟的是，分配工作站的系統頻頻當機，每天上百名員工圍著他，等他手動安排站位。疫情當中的社交距離？幾乎不存在。

但他沒抱怨，反而被複雜系統吸引。從入職第一天起就開始「逆向工程」自己的職涯，不斷朝專案經理、產品經理這些能讓他更接近創業夢想的職位前進。

第一招：不等公司培訓，主動找導師挖情報

可汗在公司內外大量搜尋已經坐上目標位置的人，直接問「你當初怎麼升上去的？我需要具備什麼技能？」

這些導師給了明確的技能清單，可汗立刻把情報轉化成「個人進修路線圖」。他用晚上和週末上喬治亞理工學院程式設計訓練營、考AWS與PMI-Agile認證。六個月學會寫程式，只為履歷多一項武器。

第二招：把現有工作變成「下一份工作的履歷」

此外，他不等下班才準備。他在倉庫主動創造流程改進專案，六個月內升職，成功申請到專案經理。想轉產品經理時被拒絕，他回去找主管：「我能以任何身份加入技術團隊嗎？」主管答應了，沒加薪、沒變更職稱，只為了有機會學習和證明自己。

「我總在思考：如何做出能證明我有能力勝任下一個職位的事？」這讓他在2021年升專案經理（年薪6.6萬美元），2023年成為產品經理（年薪14.6萬美元），2025年晉升資深AI產品經理，總年收入達43.2萬美元。

第三招：極致儲蓄，為創業鋪路

過程中，可汗約存下80%收入。他專挑遠距或出差職位，不租房子，輪流住父母家和女友家。5年存下66.6萬美元，並養成習慣：每隔幾週在Word記錄工作亮點。

2025年7月，他離職創辦SkillAxis，專為非科技公司培訓AI產品經理人才。短短四個月營收已達5.1萬美元，他現在月領5000美元（約新台幣15萬元），每週工作80小時。

「不要等公司告訴你該做什麼，」可汗說，「主動找出你想要的位置，倒推回來：我該做什麼、學什麼、認識誰？然後狠狠存錢，為夢想準備銀彈。」

5年薪資翻8倍、存下66.6萬美元，他秘密就藏在那份「不等待」的積極態度裡。

資料來源：CNBC、Devswatch

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文他花5年，年薪翻8倍！一套「不等待策略」改變他的人生》