好市多小金雞曝光：會員可能不知道 旅遊部門已成立25年

摘要 以為好市多只有便宜熱狗和烤雞？其實出口處那些不起眼的旅遊傳單，藏著年營收數十億美元的「隱藏版金雞母」！從租車到豪華郵輪，好市多正用驚人低價與獨家福利，悄悄攻佔會員的荷包與假期。

逛好市多（Costco）時，你可能常看到員工發放試吃品，卻很少看見員工促銷旅遊行程。令人意外的是，成立已25年的旅遊部門，如今不只擁有超過800個內部專員、13個採購經理、5個客服中心，更成為好市多不可或缺的小金雞。

好市多式旅遊套裝：不賣海量產品、賣「精選」

光是在今年感恩節後5天，美國會員就預訂超過1億美元（約合新台幣31億元）的旅遊行程，比去年同期成長12％，全年總預訂額更達數十億美元。

《華爾街日報》分析，好市多旅遊部門採取的是和倉儲商品相同的「精選」策略。機票只作為套裝行程的一部份販售，且不包含所有航空公司。租車也僅和四家供應商合作，而度假地點也僅限夏威夷、加勒比海、墨西哥、佛羅里達等地度假村。

賣旅遊產品：為提升會員滿意度、守住利潤

好市多也會專注為1.35億會員談判最優惠價格。如夏威夷茂宜島六晚住宿加租車，不含機票約需新台幣6萬3000元，還包括每日早餐、每日新台幣1500元度假村抵用金，比直接向飯店預訂價格更便宜。不少行程還贈送好市多購物儲值卡，確保消費最終回流到賣場內。

旅遊作家蓋恩（Tamara Gane）訪問專家與網友，得到的一致答案是：郵輪、租車、全包式度假村三大領域，好市多套裝行程的價格與福利，都是市場佼佼者。

而且光是旅遊省下的錢，往往就足以支付數年好市多會員費。

好市多高層強調，他們並非典型線上旅行社，販售旅遊產品的核心目的在於提升會員滿意度。會員會從旅遊過程中累積對好市多的滿意度，就會續約並升級會員資格，甚至申辦好市多聯名信用卡。

《華爾街日報》分析，好市多年營收2,750億美元中，會員費就佔了53億美元，並貢獻大部份利潤，而旅遊服務正是鞏固會員忠誠度的重要一環。

外部夥伴：好市多帶來更願意花錢的客群

甚至，對好市多而言，旅遊服務還能鞏固他們與外部合作夥伴的關係。租車公司Avis Budget集團高層表示，好市多會員傾向租賃更高級車款，而且租期更長，是極具價值的客戶群。

然而，《讀者文摘》指出，好市多旅遊服務並非所有體驗皆美好。當一切按照計畫進行時，它表現優異，但若發生問題，如行程取消時，不只退款速度緩慢，服務也可能顯得制式化、缺乏人情味。

此外，好市多也傾向與大型連鎖品牌、知名度假村合作。對喜歡精品旅館、民宿的人而言，可能找不到適合選項。而且好市多透過第三方平台預訂飯店，可能無法累積大型飯店集團的會員點數，累積免費住宿福利。

會員經濟最高境界：把「替你挑選」變成最強商業價值

儘管如此，好市多旅遊的成功，印證會員經濟的最高境界：不只販售商品，更經營信任與生活風格。其「減法哲學」打破平台追求海量選擇的迷思，證明在資訊過載時代，為客戶預先篩選、背書品質，本身就含有巨大商業價值。

資料來源：WSJ、The Independent、Yahoo

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文好市多小金雞曝光：旅遊部門！會員可能不知道，夏威夷6天只要6萬》