存款不夠怎麼辦？專家揭50歲後「防破產」3招：錢包現金減半超有效

「我明明按部就班繳年金、存退休金，為什麼老了還會變窮？」日本一名68歲的立花先生，原本以為靠著每月約15萬日圓（約新台幣3.3萬元）的年金加上積蓄，就能安享晚年，沒想到一場通膨風暴，讓他不敢開暖氣、不敢跟朋友出去玩，眼睜睜看著老本被物價吞噬，一步步滑向貧困的邊緣。

據《THE GOLD ONLINE》報導，立花先生年輕時工作勤奮，65歲退休時也領了一筆退休金。他原本盤算著夫妻倆只要不揮霍，靠年金生活應該綽綽有餘，存款則當作緊急預備金。然而，隨著物價飆漲，原本普通的中產階級，因誤判經濟情勢與壽命風險，晚年被迫過著中下階層的貧困生活。

當體力隨著年紀退化，「開源」變得越來越困難，這時「節流」就成為救命稻草。日本財經專家建議，如果你年屆50歲，發現積蓄不如預期，擔心退休金不夠用，首要任務就是學會「控制消費」。以下這三件事現在就要開始做，才能守住老本：

1.錢包現金帶越少越好

專家建議，若發現自己常有「不小心」順手買零食或雜物的習慣，應刻意將錢包內的現金控制在「最低限度」，例如原本習慣帶2萬日圓（約台幣4000元）出門，不妨試著「減半」只帶1萬日圓。當手頭現金有限時，大腦會自動過濾慾望，強迫自己只買「必需品」，有效抑制超支。

2.記帳找出消費破口

養成「每一筆都記帳」的習慣至關重要，無論是透過傳統手寫，還是利用信用卡、電子支付的數位明細來核對，重點在於「回顧」。透過檢視消費紀錄，你能清楚分辨哪些是必要的開銷，哪些是被促銷廣告誘惑的衝動購物。了解自己的消費動機，才能在未來即時踩煞車，堵住漏財的缺口。

3.預留隱形開銷

除了日常的伙食水電，專家提醒，必須提前規劃「非日常開銷」的預算，例如每年必繳的保險費、房屋稅、汽車保養費，甚至是突如其來的家電故障換新、醫療自費項目等。透過檢視過往的年度支出紀錄，估算出這筆「隱形帳單」並預先存下一筆緊急備用金，才不會在狀況發生時被迫動用養老金，打亂整個人生下半場的規劃。