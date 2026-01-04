華爾街看2026年 多頭還有戲 專家：要特別留意通膨

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
華爾街對2026年的市場展望，與去年相同：在大量的AI投資、具韌性的經濟成長、迴避通膨的貨幣寬鬆下，持續樂觀。（路透）
華爾街對2026年的市場展望，與去年相同：在大量的AI投資、具韌性的經濟成長、迴避通膨的貨幣寬鬆下，持續樂觀。（路透）

金融市場在新一年開局與去年年底封關時一樣：市場上漲、華爾街信心依舊穩固，幾乎看不出推動去年行情的力道已經要用盡的跡象。較不明朗的是，這種跨資產同步上漲的狀態，還能持續多久。

⭐2025總回顧

全球股市在2日首個交易日上揚，延續了去年大部分時間的漲勢。人工智慧（AI）熱潮、通膨降溫以及央行的支持性政策等等利多，壓過了貿易爭端、地緣政治緊張與偏高的估值這些利空。對投資人而言，這再次強化了一個簡單的教訓：承擔風險獲得報酬。

然而，2025年之所以不尋常，不僅在於漲勢強勁，還在於橫跨各類資產的廣度。股票與債券同時上漲，信用利差再度收緊；通膨壓力緩解，但大宗商品仍然走高。

若以全球股票、債券、信用與大宗商品來衡量，2025年締造了自2009年以來最強勁的跨資產表現。2009年是充滿危機等級估值以及大規模政策干預的一年。

跨資產同向上漲，掩蓋了一個事實，那就是原本應該對沖避險的資產，減少了該有的保護效果。投資組合的報酬雖然目前不斷累積，但容錯空間卻跟著縮小。

貝萊德投資研究院（BlackRock Investment Institute）全球主管博文就指出：「2025年顯示了『分散幻覺』的風險。不是一個跨資產分散能夠提供保護的狀況。」

華爾街對2026年的市場展望，驅動因素與去年相同：大量的AI投資、具韌性的經濟成長、不重燃通膨下的貨幣寬鬆。除了今年可能不容易複製，而且這份樂觀，如今建立在一個早已反映大量利多消息的市場之上。

Osterweis投資組合經理人考夫曼說，AI、核能等估值快速增長的股票，或可避免重大崩盤，但未來的報酬可能相當乏力。有專家提到要特別留意通膨。施羅德投資（Schroders）的克里希南指出，新的一年，「關鍵風險在於通膨是否最終回歸。我們設想了一連串可能引發通膨的連鎖反應，而最可能的起點是能源價格上升」。

整體而言，資產配置經理人仍然對市場前景相對樂觀，認為經濟動能與政策支持，足以抵銷估值偏高的問題。Columbia Threadneedle Investments北美資產配置主管庫廷就表示：「我們希望盡可能動用最多的現金，把握當前的環境。我們確實沒有看到任何證據，顯示短期內應該擔心出現下行風險。」

資產配置 通膨 風險

延伸閱讀

美股新年首個交易日多數收紅 費半指數漲逾4%

特斯拉丟掉全球電動車寶座 馬斯克效應仍讓投資人樂觀看待

美股散戶兩招打敗華爾街

印中關係回暖 印度首次邀請大陸參加AI峰會

相關新聞

華爾街看2026年 多頭還有戲 專家：要特別留意通膨

金融市場在新一年開局與去年年底封關時一樣：市場上漲、華爾街信心依舊穩固，幾乎看不出推動去年行情的力道已經要用盡的跡象。較...

2026 CES倒數 輝達、超微晶片王后提前較勁

二○二六美國消費電子展（ＣＥＳ）一月六日登場，美國矽谷人工智慧（ＡＩ）巨頭輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰是今年會場中...

美股開年漲勢 晶片股撐場 台積電ADR股價攀歷史新高

晶片股上周五（2日）走高，在大型科技股大多走弱之際，撐起美國股市2026年開年頭一日漲勢。在拉斯維加斯消費電子展（CES...

CES 來了！AI 雙巨頭大拚場 市場關注筆電、折疊機、機器人等新題材

美國消費性電子展（CES）將於6日至9日於拉斯維加斯登場，新消息和發表會最快從4日陸續展開。今年展覽預料將會看到更多筆電...

台積ADR市值 躍全球第六大

台積電繼在台股2026年首個交易日衝上1,585元新高後，在美股交易的存託憑證（ADR）2日也跳漲逾5%至歷史高點，帶動...

馬斯克旗下xAI的聊天機器人 Grok新功能凸槌 引發批評

馬斯克旗下xAI因AI聊天機器人Grok回應使用者提示，2日大量生成未成年人不雅照以及各種帶性暗示的圖片，引發網友強烈反...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。