華爾街看2026年 多頭還有戲 專家：要特別留意通膨

金融市場在新一年開局與去年年底封關時一樣：市場上漲、華爾街信心依舊穩固，幾乎看不出推動去年行情的力道已經要用盡的跡象。較不明朗的是，這種跨資產同步上漲的狀態，還能持續多久。

全球股市在2日首個交易日上揚，延續了去年大部分時間的漲勢。人工智慧（AI）熱潮、通膨降溫以及央行的支持性政策等等利多，壓過了貿易爭端、地緣政治緊張與偏高的估值這些利空。對投資人而言，這再次強化了一個簡單的教訓：承擔風險獲得報酬。

然而，2025年之所以不尋常，不僅在於漲勢強勁，還在於橫跨各類資產的廣度。股票與債券同時上漲，信用利差再度收緊；通膨壓力緩解，但大宗商品仍然走高。

若以全球股票、債券、信用與大宗商品來衡量，2025年締造了自2009年以來最強勁的跨資產表現。2009年是充滿危機等級估值以及大規模政策干預的一年。

跨資產同向上漲，掩蓋了一個事實，那就是原本應該對沖避險的資產，減少了該有的保護效果。投資組合的報酬雖然目前不斷累積，但容錯空間卻跟著縮小。

貝萊德投資研究院（BlackRock Investment Institute）全球主管博文就指出：「2025年顯示了『分散幻覺』的風險。不是一個跨資產分散能夠提供保護的狀況。」

華爾街對2026年的市場展望，驅動因素與去年相同：大量的AI投資、具韌性的經濟成長、不重燃通膨下的貨幣寬鬆。除了今年可能不容易複製，而且這份樂觀，如今建立在一個早已反映大量利多消息的市場之上。

Osterweis投資組合經理人考夫曼說，AI、核能等估值快速增長的股票，或可避免重大崩盤，但未來的報酬可能相當乏力。有專家提到要特別留意通膨。施羅德投資（Schroders）的克里希南指出，新的一年，「關鍵風險在於通膨是否最終回歸。我們設想了一連串可能引發通膨的連鎖反應，而最可能的起點是能源價格上升」。

整體而言，資產配置經理人仍然對市場前景相對樂觀，認為經濟動能與政策支持，足以抵銷估值偏高的問題。Columbia Threadneedle Investments北美資產配置主管庫廷就表示：「我們希望盡可能動用最多的現金，把握當前的環境。我們確實沒有看到任何證據，顯示短期內應該擔心出現下行風險。」