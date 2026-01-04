大咖分析師喊話AI變現可期 科技股今年還能漲25%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

知名分析師艾夫斯（Dan Ives）看好科技股2026年最多可望上漲25%，認為人工智慧（AI）如今逐漸進入變現階段，除了大型科技股，AI產業其他公司也今年可能受益。

⭐2025總回顧

Wedbush證券公司全球科技研究主管艾夫斯2日接受彭博資訊訪問時表示，在2026年來臨之際，投資人對AI革命感到興奮又緊張，2026年是AI革命轉捩點。

艾夫斯說：「今年是拿出證據的一年，但這其實讓我更樂觀，因為AI如今進入下一個階段。我認為2026年科技股將漲20%或25%，但今年不會只是大型科技股的天下，第二、第三和第四波衍生效應也會浮現。」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日將在消費性電子展場外發表主題演說，艾夫斯認為這場演說很重要，將為AI今年走向奠定基調。輝達和特斯拉並列艾夫斯列出的實體AI領域最優質投資標的，儘管特斯拉去年第4季交車量低於預期，他仍對特斯拉持樂觀看法。

艾夫斯說：「特斯拉如今即將翻開自動化篇章，馬斯克宛如正在打仗。」企業AI變現計畫方面，艾夫斯認為人形機器人、自動化系統和植入AI的裝置，是今年需要關注的重要領域。

科技股 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

相關新聞

華爾街看2026年 多頭還有戲 專家：要特別留意通膨

金融市場在新一年開局與去年年底封關時一樣：市場上漲、華爾街信心依舊穩固，幾乎看不出推動去年行情的力道已經要用盡的跡象。較...

2026 CES倒數 輝達、超微晶片王后提前較勁

二○二六美國消費電子展（ＣＥＳ）一月六日登場，美國矽谷人工智慧（ＡＩ）巨頭輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰是今年會場中...

美股開年漲勢 晶片股撐場 台積電ADR股價攀歷史新高

晶片股上周五（2日）走高，在大型科技股大多走弱之際，撐起美國股市2026年開年頭一日漲勢。在拉斯維加斯消費電子展（CES...

CES 來了！AI 雙巨頭大拚場 市場關注筆電、折疊機、機器人等新題材

美國消費性電子展（CES）將於6日至9日於拉斯維加斯登場，新消息和發表會最快從4日陸續展開。今年展覽預料將會看到更多筆電...

台積ADR市值 躍全球第六大

台積電繼在台股2026年首個交易日衝上1,585元新高後，在美股交易的存託憑證（ADR）2日也跳漲逾5%至歷史高點，帶動...

馬斯克旗下xAI的聊天機器人 Grok新功能凸槌 引發批評

馬斯克旗下xAI因AI聊天機器人Grok回應使用者提示，2日大量生成未成年人不雅照以及各種帶性暗示的圖片，引發網友強烈反...

