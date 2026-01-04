AI老將揮別Meta 砲火四射

人工智慧（AI）先驅楊立昆接受金融時報專訪，揭露他離開Meta Platforms的理由，並批評年紀輕輕卻當上他主管的汪滔「沒經驗」，預言Meta會有更多AI人員拂袖而去。

在28歲的Scale AI創辦人汪滔獲延攬領導Meta「超級智慧實驗室」後，65歲的楊立昆11月辭去Meta首席科學家之職，自行創業。楊立昆直言，汪滔「年輕」、「沒經驗」，「缺乏研究或實際做研究、怎麼做的經驗，也不懂什麼對研究員有吸引力，或令他們反感」。

被問到與汪滔相處情況時，楊立昆表示，這28歲小子雖一度是他上司，並未真的指揮他。他說：「你不會吩咐研究員去做什麼，你當然不會吩咐像我這樣的研究員去做什麼。」

至於為何離開Meta，楊立昆直言：職場政治已變得難以留住人才。而且，Meta執行長祖克柏雖欣賞楊立昆對世界模型（world model）的研究，但招聘來推動超級智慧的人馬卻滿腦子是大型語言模型（LLM）。

楊立昆說：「用LLM發展超級智慧，基本上是條死路。但我不會只因有些小子以為我錯了，就改變心意。我沒錯。作為科學家的誠信，不容許我那麼做。」

萌生去意的另一因素，是他對世界模型和高階機器智慧（AMI）的研究，正證實有潛力發展成實際用途，例如用於噴射機引擎和重工業，但Meta不會有興趣。