美股開年漲勢 晶片股撐場 台積電ADR股價攀歷史新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
晶片股2日走高，在大型科技股大多走弱之際，撐起美國股市2026年開年頭一日漲勢。路透
晶片股上周五（2日）走高，在大型科技股大多走弱之際，撐起美國股市2026年開年頭一日漲勢。在拉斯維加斯消費電子展（CES）登場之前，AI晶片股和資料中心概念股率先大漲，台積電（2330）ADR漲逾5%，股價攀上歷史新高。

受到科技股表現遜色所累，標普500指數幾經震盪後，2日收盤小漲0.2%，那斯達克綜合指數跌不到0.1%。除輝達（NVIDIA）外，「科技七雄」全面下跌。道瓊工業指數上周五上漲319點，漲幅0.7%，卡特彼勒（Caterpillar）和波音等實體經濟股帶動走高。

晶片股成為當天科技股的最大亮點，費城半導體指數在美光（Micron）和艾司摩爾（ASML）領軍下強彈4%，美光大漲10.5%，艾司摩爾彈升8.8%。台積電ADR也大漲5.2%收在歷史新高價，輝達漲1.3%。

