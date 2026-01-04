台積ADR市值 躍全球第六大

台積電繼在台股2026年首個交易日衝上1,585元新高後，在美股交易的存託憑證（ADR）2日也跳漲逾5%至歷史高點，帶動以ADR計算的市值一舉超越博通和Meta，成為全球市值第六大公司。法人指出，台積電ADR相較於台股現貨的溢價幅度達到逾20%，這將使台股5日開盤的行情可期。

據Companiesmarketcap數據，台積電ADR 2日收盤大漲5.17％至319.61美元新高，同時也帶動市值達到1.657兆美元，超越博通和Meta的1.648兆和1.639兆美元，成為全球市值第六大公司。全球市值最高公司仍依舊是輝達（Nvidia），2日收盤時為4.597兆美元，其次則依序是蘋果（4.021兆）、Google母公司字母（3.806兆）、微軟（3.515兆）和亞馬遜（2.421兆）。

若用台股現貨計算，根據彭博資訊彙編的數據，台積電市值現為1.31兆美元，排在全球第十，仍輸特斯拉（1.46兆美元）。

除了台股現貨和美股ADR雙雙創新高外，台積電2日盤後鉅額交易也悄悄刷新歷史新高價，出現了九張、成交金額1,503萬元的1,670元新高價。法人分析，換算該鉅額交易與台股現貨收盤價的溢價差，加權指數仍有約700點上漲空間，台股可望挑戰30,000點大關。這次台積電1,670元的盤後鉅額配對交易價，為史上首次出現1,650元以上價格，同時劍指1,700元整數關卡。