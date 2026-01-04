1分鐘看世界／金屬漲價、經濟改革奏效 帶動南非匯價攀上三年高點

南非幣蘭德兌美元匯價在新年伊始勁升至2022年底來最強勁水準，2日升值0.6%至16.503蘭德，表現居新興市場前段班。南非幣蘭德受惠於金屬價格上揚、經濟改革持續推升經濟成長，2025年全年升值14%，創2009年以來最佳年度表現。

美國／Netlist控三星記憶體侵權 ITC展開調查

國際貿易委員會（ITC）開始調查半導體業者Netlist對三星電子提出的記憶體專利侵權指控，目標45天內完成調查。若ITC認定侵權，三星HBM和DDR5等重要產品可能遭禁止進口至美國。

美國／川普媒體集團合併題材燒 股價暴漲30% 空單同步激增

總統川普的「川普媒體與科技集團」自12月18日宣布與Google支持的TAE科技公司合併以來，股價暴漲逾30%，但同時期放空部位也激增31%至將近1,600萬股，約是10月來最高水準。

墨西哥／避暑勝地發生規模6.5強震 首都出現400次餘震

太平洋沿岸的避暑勝地阿卡普爾科附近發生規模6.5強震，至少兩人死亡，建築毀損，公路因土石流中斷。距離400公里遠的首都墨西哥城出現400次餘震，至少12人受傷，部分電力中斷。

秘魯／國營石油公司虧損 拖累財政 研議分拆資產止血

政府官網公告，總統赫里發布政令，指示研究分拆國營秘魯石油公司資產，包括一座營運陷入虧損的新煉油廠，以免財政持續受拖累。過去幾年來，紓困秘魯石油公司已耗費50億美元公帑。

日本／首相高市與川普通話 規劃春季出訪美國

在日中關係因台灣陷入緊張之際，首相高市早苗透露已和美國總統川普通話，將應邀在今年春季出訪美國。讀賣新聞報導，兩人可能在電話中就中國大陸上周在台灣周遭舉行的軍演交換意見。

葉門／分離主義組織宣布憲法 計劃舉行南葉門獨立公投

阿聯支持的葉門分離主義組織「南方過渡委員會」2日宣布憲法，尋求舉行南葉門獨立公投，而沙國支持、獲國際承認的政府成員已逃往利雅德。這凸顯出沙國與阿聯的對立衝突升溫。

挪威／電動車稱霸新車市場 去年掛牌量占95%

電動車在挪威2025全年新車掛牌數量占比達95.9%，創下紀錄；12月單月占比更高達97.6%，凸顯這個北歐產油國拋棄油車的速度領先全球。特斯拉連五年居銷售冠軍，市占近兩成。