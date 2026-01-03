AI泡沫跡象四處可見 爆破後會引發美股崩盤、經濟大蕭條嗎？

從人工智慧（AI）、加密幣到私募市場，2025年資產市場到處熱得冒泡，「咆哮的20年代」再現，但1929年美國股市崩盤歷史會不會也重演？

金融時報報導，雖說泡沫通常都在爆破後才察覺，但目前種種跡象顯示，「泡沫」常見的先決條件都已到位。具體來說，泡沫常見的特徵是：某種令人憧憬的論述興起，讓投資人對超高的獲利前景寄予厚望。目前的市場狂熱主要集中在AI和加密幣，但如同歷年所見的資產泡沫，眾人對預警聲總是充耳不聞。

AI泡沫跡象已觸目可見

首先是讓投資人滿懷憧憬的論述：AI號稱能改造世界，導致經濟生產力全面提升。很少人懷疑這種論點，但問題是，如何促成這種結果，卻充滿巨大的不確定性。

經濟學家江森和諾維里指出，傳統產業的高階主管表示，他們預期AI可望提高效率並削減可觀的成本，但幾乎沒人有把握AI會創造額外的營收來源，像是另闢新的事業。

至於大型科技公司投資注巨資興建資料中心和電廠，這些巨額投資能否收割成果，同樣面臨巨大的不確定性。當然，AI資本支出不像17世紀的荷蘭鬱金香狂熱那般，泡沫爆了就化為烏有；更像是19世紀的鐵路投資熱潮，龐大的基礎建設投資雖導致許多破產事件，也留下十分寶貴的經濟遺產。

然而，AI的價值會由今日AI頂尖公司的股東獲得，還是會隨著AI轉變成大宗商品化、利潤微薄的生意，而由消費大眾和其他利害關係人共享，仍是個大問號。

槓桿是另一個泡沫徵候。

科技巨頭原先拿現有業務的豐厚獲利，投資蓋資料中心；但隨著AI支出激增，估計到2030年可能達到6,600億美元，他們已開始大量舉債。亞馬遜、Meta和微軟的債務突然變得大於資產。

燒錢兇的AI新創公司，像是OpenAI、Anthropic和全球首富馬斯克旗下的xAI，目前都尚未脫離虧損狀態。一些AI公司之間的投資安排，誇大了他們的估值，從輝達對OpenAI提供「供應商融資」（vendor financing），即借錢換取對方購買輝達晶片，即可見一斑。凡此種種，令人聯想起2007-2009金融海嘯來襲前，銀行和保險公司踴躍投入信用衍生性商品的行為。

私募市場的槓桿使用率也與日俱增。財經部落格「機構風險分析」（IRA）主筆華倫說，隨著私募股權與私募信貸領域之間的關係愈來愈錯綜複雜，涉及的信貸問題也愈來愈大。他指出，大型銀行對非銀行金融機構的放貸金額已達到1.3兆美元，另有數兆美元的資金停泊在美國大型銀行提供、但未動用的信用額度。他認為，這可能對其中一些大咖構成威脅。

避險基金的交易策略也可能把槓桿運用到極至。

泡沫另一種循環不已的特色，是總是能找到平民化的新賭法。今日的社群媒體，就為經驗不足的散戶投資人打開新的投機管道，例如借錢來放大投資報酬的「槓桿型ETF」。社群媒體也助長金融詐騙。去年散戶投資人若聽信社群媒體上大肆吹捧的在美掛牌中國大陸小型股，可能損失慘重，掉入主力「拉高出貨」的陷阱。

這種種現象，使1929年情境再現的論點有其根據。

不致於引發經濟大蕭條

話雖如此，泡沫何時會爆，難以預料。有充分理由相信，AI泡沫還有進一步膨脹的空間。金融情勢仍然寬鬆，美國利率可望進一步調降，而川普2.0政府的財政政策也大幅擴張，聯邦預算赤字如今已擴大到國內生產毛額（GDP）的6%以上。從市場心理角度來看，泡沫辯論再怎麼熱烈，也驅不散投資人「害怕錯過」（FOMO）的心態，那通常是泡沫蠢蠢欲爆的徵候。

那麼，什麼事發生可能引發市場崩跌？

通膨高於預期，顯然是一種可能。目前美國勞動市場和房市疲弱，少有人認為2026年通膨會惡化。但更長遠的展望就很難說。聯準會（Fed）的獨立性日益受川普威脅，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）內部對通膨走向笂看法嚴重分歧。再者，公共債務逼近GDP的100%，政府發債結構又偏重短債，萬一通膨復熾迫使Fed提高利率，不重創市場也難。Fed一緊縮，馬上會推升已發行公債的借貸成本。

另一點也值得關注：美國準備放鬆對銀行資本適足率的規定，加上川普政府抑制公共債務不見任何動靜，由央行印鈔票為那些債務融資的風險隨之增加。這終究會推升通膨預期，促使長期公債投資人要求更高的殖利率，那將造成公債價格崩跌，進而瓦解市場信心並殃及股市。

美國經濟霸權減弱、美元作為首選準備貨幣地位受質疑，美股漲勢又過度集中在大型科技股，諸多疑慮已讓全球投資人警覺到美國資產未必安全，有分散風險的必要。從2025年資金湧入黃金、大宗商品等實體資產，以及財政控管佳的小國貨幣，已可見端倪。

事實上，2025年的市場趨勢，正是美元貶值、資金擴大注入非美元主權資產，以及金價飆漲。若這股趨勢變本加厲，勢必掀起市場動盪。

結論是，1929年那種市場崩盤，確實可能發生。但在達康泡沫爆裂和2007-2009金融危機過後，央行傾向出手救市。而且，美國仍會藉舉債擴大支出來提振經濟。所以，「咆哮20年代」再現之後，繼之而來的不會是一波「大蕭條」。

2026年預料會見到更多資產行情熱得冒泡，更多的FOMO和更大的金融緊繃。也別忘了地緣政治衝突，那可能是刺破泡沫的那根針。但一旦泡沫爆破，經濟更可能陷入長期的停滯性通膨（stagflation）。