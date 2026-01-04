快訊

CES展預計超多機器人 智慧眼鏡也是一看點

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導

二○二六 ＣＥＳ本周登場，今年展期預料將會看到更多筆電、智慧家庭、電視和穿戴裝置等三Ｃ裝置整合人工智慧（ＡＩ）。機器人也會是關注焦點。

國外科技網站The Verge指出，筆電永遠是ＣＥＳ展上的大事。除了蘋果公司外，大多數科技大廠都會發表新機型。今年展期發表的新筆電，應該會主打搭載三款新晶片，分別是英特爾Panther Lake、高通Snapdragon X2，以及傳言中的超微Gorgon Point處理器。

可惜的是，今年ＣＥＳ恐怕不會像去年一樣，讓電腦玩家驚豔。輝達RTX 50 Super可能會延期，英特爾最新的桌機顯卡也讓人無法信任，超微的遊戲顯卡也讓人不感期待，曾轟動一時的雷蛇也已連兩年未參展。

聯想可能推出一台可捲動螢幕的電競筆電，以及SteamOS版的現有Legion Go 2手持遊戲電腦。另外，樂高公司也將多年來首次參展。

外界預料，今年ＣＥＳ展出的機器人將會多到泛濫，不過，在電腦視覺大躍進下，機器人家庭幫手將很快成為主流。

ＡＩ也正帶動監視攝影機的進步，使其從原本單純的監視功能，邁向在家庭自動化中扮演不可或缺角色。作為智慧家庭最好的入門點和全面整合關鍵，智慧鎖也仍將會是一大熱門產品。

而在電視產品方面，中國大陸品牌海信去年在ＣＥＳ展開啟ＲＧＢ ＬＥＤ電視風潮，預料將在今年ＣＥＳ達到巔峰，三星、ＬＧ都已宣布計畫推出更小尺寸產品，ＴＣＬ也預料會在展期宣布類似消息，但最大問題是，這些產品今年最快何時上市，以及要價多少。激烈競爭肯定會讓價格更加親民。

多年來，穿戴裝置一直與健康追蹤和健身功能密不可分，但今年預料將會看到比較多延展實境（ＸＲ）和ＡＩ裝置，尤其是智慧眼鏡。預料智慧眼鏡與頭戴式裝置之間的界線愈來愈模糊，有些產品甚至可能會加入內建顯示器的設計。

在健康方面，為了幫助使用者延年益壽和防範慢性疾病，去年已有一些公司展出進一步測量荷爾蒙和代謝狀況的實驗性產品，今年預料將會看到更多。

眼鏡 CES

