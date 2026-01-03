現在上車不嫌晚？台積電股價衝高 這家外資喊出2400元驚人目標價

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
Aletheia資本公司將台積電股票目標價從2,100元上修至2,400元。路透

台積電股價2日收盤大漲2.3%至1,585元，再創歷史新高，市值衝上新台幣41兆元。展望後市，Aletheia資本公司已將台積電股票目標價從2,100元上修至2,400元，意味股價還有51%上漲空間。

Aletheia資本指出，無論是以開發自家特殊應用積體電路（ASIC）為優先要務的雲端服務供應商、市占率不斷上升的超微（AMD）或持續快速壯大的輝達（Nvidia），這些業者都高度依賴台積電晶圓代工服務。台積電為滿足快速成長的需求正加速擴張產能，2025至2028年先進晶圓產能可望翻倍。

Aletheia資本預期，在產能擴張、產品陣容擴大、產能利用率上升和價格持續上漲帶動下，台積電營收成長率中期將維持在30%左右。Aletheia資本看好2024至2027年台積電營收將增加逾一倍，獲利可望激增兩倍。

Aletheia資本認為台積電短期可能必須大幅提高資本支出，2026年資本支出預估將介於450億至500億美元，2027年可能落在600億至650億美元。不過，由於近幾年營收快速成長，Aletheia資本預期台積電資本支出強度將維持在低水準。

Aletheia資本也將台積電ADR目標價從450美元調升至500美元，比2日收盤水準高56%。

台積電

