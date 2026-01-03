金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

金融時報意見調查顯示，分析師預期，金價迭創新高的漲勢將延續到2026年，但在飆升一年後，漲勢可能趨緩。

金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。

助漲金價的利多因素完好無損

過去一年來金價漲勢銳不可當，是由多重因素驅動。分析師認為，這些利多因素當中，許多會在今年繼續發威，包括新興市場央行買盤不輟，以及投資人對避險資產的需求後繼有力。

對金價後市最樂觀的MKS Pamp分析師席爾茲預測，金價有望漲上每英兩5,400美元，並指出其他分析師近年來的預測「一直太保守」。他說：「貶值交易周期才剛開始。」所謂「貶值交易」，意指一些投資人押注美元貶值，所以把資金轉入黃金。

金價在2025年12月26日盤中直逼每英兩4,550美元大關，再創新高，主要受美國封鎖委內瑞拉石油出口通道刺激。之後金價稍微回落。

多位受訪分析師表示，金價上漲是拜投資人蜂擁買進之賜。高盛分析師湯瑪斯預期，年底前金價可望飆上每英兩4,900美元；若更多投資人為分散投資風險而買進，金價還有「可觀的上行空間。她指出，整體而言，目前黃金占投資組合的比重仍偏低，並估計黃金在美國投資人的資產配置比重每增加0.01個百分點，就會讓金價進一步上漲大約1.4%。

預測金價回檔修正的理由也不少

受訪分析師當中，最看淡金價後市的包括麥格理集團商品策略主管泰勒。他表示，金價變得「更難預測」，因為如今大致由投資人情緒驅動，已變得跟供需基本面脫節。他預料2026年金價可能小跌，到第4季跌到4,200美元。他認為，今年總體經濟消息面會更穩定。

其他看多金價的分析師指出，央行買盤不輟，會是金價有力的支撐。摩根大通分析師卡涅娃預估，2026年央行總計將買進大約755公噸的黃金，比近幾年略減，但足以在2028年之前把金價推上6,000美元。

但認為今年金價會回跌的分析師不在少數。StoneX分析師歐康奈爾的預測最悲觀，認為金價可能跌到3,500美元。他表示，金價對大多數的利多因素已充分反應過了，「我覺得，除非某個黑天鵝事件發生，否則或許不會湧現另一波投資熱潮」。

歐康奈爾指出，聯準會（Fed）理事庫克對總統川普力圖開除她提出抗告，法院即將對此案做出判決，可能是近期影響金價的一股驅動力。若法院判決對庫克有利，被視為支持央行獨立性，金價可能承受賣壓。

Natixis分析師達哈達列舉一些潛在利空因素，例如金飾需求減弱和Fed降息循環可能在2027年告終。他預估，到2026年第4季，黃金均價可能降到4,200美元。他說：「就目前的價位，已見到首飾產業需求降低的跡象，央行需求也已減緩。我們認為，2026年會是金價回檔修正的一年。」