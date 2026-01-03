快訊

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統不知總統夫婦下落

高市心衛主管涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

聽新聞
0:00 / 0:00

晶片股強彈撐起2026開局 CES前夕AI基礎設施領銜突圍

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
元月表現攸關全年走勢，華爾街流傳所謂「1月指標」已在過去四年得到印證。美聯社
元月表現攸關全年走勢，華爾街流傳所謂「1月指標」已在過去四年得到印證。美聯社

晶片股周五走高，在大型科技股大多走弱之際，撐起美國股市2026年開年頭一日漲勢。在拉斯維加斯消費電子展（CES）登場之前，AI 基礎設施股率先大漲，台積電ADR漲逾5%，創下歷史新高。

⭐2025總回顧

受到科技股表現遜色所累，標普 500 指數幾經震盪後，周五收盤小漲 0.2%，那斯達克綜合指數跌不到0.1%。除輝達（NVIDIA）外，「科技七雄」全面下跌。

道瓊工業指數周五上漲319點，漲幅0.7%，卡特彼勒（Caterpillar）和波音（Boeing）等實體經濟股帶動走高。

晶片股成為當天科技股的最大亮點，費城半導體指數在美光（Micron）和艾司摩爾（ASML）領軍下強彈4%，美光大漲10.5%，艾司摩爾大張8.8%。台積電ADR也大漲5.2%收在歷史新高價，輝達漲1.3%。

資料儲存股（SanDisk）和威騰電子（Western Digital）分別大漲16%和9%，和美光分居當天標普500指數成分股中領漲的前三名。

儘管如此，從大盤表現來看，「耶誕行情」（去年最後五個交易日和新年頭兩個交易日）迄未現身，六個交易日跌了0.7%，只能指望下周一能扳回一城。

未來一周，股市仍須跨越重重關卡，包括周二登場的拉斯維加斯消費電子展（CES），以及最新的就業報告。

輝達執行長黃仁勳將在CES 登台演講，為新年定下AI基調。超微（AMD）執行長蘇姿丰也有演講，超微周五也大漲4.4%。

下周五也將公布12月就業報告，分析師預料會增加 6.5 萬個就業，失業率則從 4.6% 輕微下滑至 4.5%。除非失業率升逾5%，華爾街暫可無視勞動市場的疲軟。

元月表現攸關全年走勢，華爾街流傳所謂「1月指標」已在過去四年得到印證。以去年為例，標普 500 指數 1 月上漲 2.7%，全年最終漲幅超過 16%。據統計，當標普指數 1 月走揚，全年收高的機率高達 79%。

科技股 晶片 美股

延伸閱讀

史上最勁紅盤 港股開年首日大漲707點 重上2.6萬關

黃仁勳本月來台再現「兆元宴」 總部案春節前可望與北市簽約

傳提升艾司摩爾DUV舊型設備效率 陸晶圓廠提高先進晶片產量

大陸擬建立自主極紫外光刻機 專家：距真正量產恐怕還有10年的路要走

相關新聞

別賣！大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

知名分析師艾夫斯（Dan Ives）看好科技股2026年最多可望上漲25%，認為人工智慧（AI）如今逐漸進入變現階段，除...

英國每日電訊報：台灣「矽盾」因晶片製造外移 面臨瓦解風險

英國每日電訊報（The Telegraph）2日刊出亞洲特派員曼德森（Allegra Mendelson）的報導，以「台...

魯比歐：馬杜洛將在美國受審 預料不會對委進一步行動

美國共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克3日稍早在社媒X發文說，他已與美國國務卿魯比歐通話，魯比歐表示既然委內瑞拉總統馬杜洛已...

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

金融時報意見調查顯示，分析師預期，金價迭創新高的漲勢將延續到2026年，但在飆升一年後，漲勢可能趨緩。

晶片股強彈撐起2026開局 CES前夕AI基礎設施領銜突圍

晶片股周五走高，在大型科技股大多走弱之際，撐起美國股市2026年開年頭一日漲勢。在拉斯維加斯消費電子展（CES）登場之前...

川普簽署行政命令 強制瀚孚光電剝離收購自美Emcore的資產

根據彭博社和香港《南華早報》消息，美國總統川普當地時間1月2日根據美國《國防生產法》第721條發布行政命令，再次以所謂「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。