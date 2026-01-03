川普簽署行政命令 強制瀚孚光電剝離收購自美Emcore的資產

根據彭博社和香港《南華早報》消息，美國總統川普當地時間1月2日根據美國《國防生產法》第721條發布行政命令，再次以所謂「國家安全」為由，下令強制剝離瀚孚光電（HieFo）公司收購的與半導體相關的資產。

在行政命令中川普聲稱，瀚孚光電公司「由一名中華人民共和國公民控制」。根據公司官網介紹，瀚孚光電是一家位於美國加州的光晶片製造企業。 2024年5月1日，瀚孚光電完成了美國Emcore晶圓製造及光晶片相關資產的全面收購。

川普宣稱，有「可信證據」顯示，瀚孚光電收購Emcore公司的數位晶片及相關晶圓設計、製造和加工業務，「可能威脅美國國家安全」。但川普並未提供證據。

白宮在聲明中稱，禁止HieFo直接或間接透過HieFo，或透過HieFo的合夥人、子公司、關聯公司或外國股東持有Emcore任何資產的任何權益或權利。命令並要求HieFo 在命令發布日起 180 個日曆日內剝離其在 Emcore 資產中的所有權益和權利，剝離過程受美國外國投資委員會（CFIUS）的監督。

根據行政命令，在剝離完成並驗證之前，瀚孚光電被禁止授予對資產或任何非公開技術資訊的存取權，並面臨重組、轉讓或搬遷業務的嚴格限制。 CFIUS有權審計該公司並實施額外措施以確保合規。

《南華早報》稱，這意味著，兩家公司在2024年4月30日完成的約300萬美元交易實際上被撤銷。

2025年5月，Emcore公司在新聞稿中證實，與瀚孚光電的交易涉及轉讓其已終止的晶片業務的大部分資產，包括設備、合約、智慧財產權以及位於加州阿爾罕布拉的InP晶圓製造業務相關的庫存。

瀚孚光電在公司官網介紹自己為「坐落於美國加州的光晶片製造企業，致力於為資料中心、電信業、AI互聯及光學感測提供先進的光晶片解決方案」。該公司提到，2024年5月1日，瀚孚光電透過管理層收購（MBO），成功完成了對Emcore晶圓製造及光晶片相關資產的全面收購。這項策略性舉措不僅標誌著公司對Emcore四十餘年光電技術累積的完美繼承，也為瀚孚光電在全球光電市場中的進一步擴張和領導地位奠定了堅實的基礎。

《南華早報》提到，瀚孚光電在2025年9月的新聞稿中確認張根造（Genzao Zhang，音譯）為公司執行長兼共同創辦人，並指出他先前擔任Emcore公司的工程副總裁。

報導認為，這項措施凸顯了美國政府在日益加劇的中美地緣政治和技術競爭中，對「與中國有關的公司」在半導體等領域的打壓和限制。