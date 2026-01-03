全球股市報喜 美歐英港勁揚

全球股市在2026年首個交易日開門紅，美股標普500和那斯達克綜合指數早盤走揚，歐洲股市衝上新高，英國股市歷來首度突破10,000點大關，新興股市站上五年高點，台灣、南韓股市都刷新收盤紀錄，香港股市也是一個半月高點。

人工智慧（AI）2日引領股市上揚，那斯達克綜合指數2日早盤漲逾1%。道瓊歐洲Stoxx 600指數一度漲0.9%至歷史新高，英國富時100指數盤中漲1.2%至10,046.25點，破天荒漲破萬點關卡。

MSCI亞太指數一度漲1.1%，為2012年來最大的全年首個交易日漲幅，MSCI新興市場指數也走揚1.6%至2021年2月來最高。

首爾Kospi指數2日收盤大漲2.3%至4,309.63點，創新高，三星電子大漲7.2%，為2024年11月15日來最大單日漲幅，SK海力士漲4%。台灣加權指數也大漲1.33%，締造29,349點的收盤新高價，顯示市場仍在試探AI類股的上漲動能。

AC資本市場公司指出，台、韓股仍然受到AI驅動的強勁出口需求和穩健半導體獲利支撐，但短線漲勢可能所放緩，因為估值已略嫌緊繃，雖然先進晶片的結構性需求依然完好，但投資人可能更挑剔，弱化了爆發動能。

新加坡海峽時報指數2日一度上漲0.5%至4,669.29點的新高價，但收盤漲幅收斂至0.2%，未能收在歷史價位。

香港恆生指數2日收漲2.76%，為一個半月高點。日本和中國大陸2日休市。