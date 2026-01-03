首爾公寓漲幅攀19年新高 無懼打炒房 去年大漲8.7%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓政府去年10月15日宣布嚴厲打房措施後，首爾公寓價格連11周上漲，2025年漲幅創19年新高。(路透)
南韓政府去年10月15日宣布嚴厲打房措施後，首爾公寓價格連11周上漲，2025年漲幅創19年新高。新加坡去年房價則連九年上漲；英國房價則意外下跌，可能已受到工黨政府提高稅負的預算案影響。

⭐2025總回顧

據韓國房地產委員會（REB）1日公布的資料，截至去年12月29日的當周，首爾公寓平均成交價格較前一周上漲0.21%，是打房政策發布後，連續第11周上漲。而儘管當局祭出「重點調整地區」、「投機過熱區」和「土地交易許可區」三重管制，使首爾公寓交易量大幅下滑，少數高價成交案仍持續推升市場價格，使首爾房價自2月開始走升後，連47周上漲，全年漲幅高達8.71%。

俗稱「漢江帶」（Hangang River belt）的地區漲勢兇，城東區12月第五周漲0.34%，松坡與銅雀各漲0.33%，龍山和江東各漲0.3%。

南韓國土交通部資料顯示，去年11月首爾公寓交易量為4,395件，較前月銳減60.2%。即便納入所有住宅類型，交易量也從15,531件降至7,570件，驟減逾半。打房措施將首爾全境劃為管制區，且公寓另須遵循土地交易許可規定，交易活動因而急劇收縮。儘管如此，首爾公寓價格2025年上漲8.71%，漲幅創近19年最高，僅次於2006年23.46%的暴漲紀錄，也超越文在寅政府時期的任一單年漲幅（例如2018年的8.03%與2021年的8.02%）。首都內以松坡區20.92%的漲幅最大，其次為城東（19.12%）、麻浦（14.26%）、瑞草（14.11%）和江南（13.59%）等區。

新加坡方面，據市區重建局2日的初步數據，在新建公寓需求回溫的帶動下，2025年星國私人住宅價格年增3.4%，為連九年上漲，但漲幅放緩至2020年來最小。

星國當局近年推出多項打房措施，試圖抑制在疫情期間加速上漲的房價。2021年房價漲幅一度高達10.6%，2024年減至近4%的水準。

英國房價12月則是意外下跌。全英房屋抵押貸款協會（NBS）表示，12月平均房價下跌0.4%至36.5萬美元，為四個月來首降，也不如分析師預期的0.1%漲幅，顯示房市恐已受到工黨政府預算案的影響。

公寓 首爾 新加坡

相關新聞

台韓帶頭！亞洲製造業景氣回升 美國維持擴張、歐元區進一步萎縮

亞洲製造業景氣在台灣與南韓引領下回升，東南亞經濟體也穩健擴張。企業並樂觀預期，2026年的全球需求將能挺過美國總統川普的...

甲骨文現金吃緊有何解？外媒獻策：質押晶片籌措銀彈再買晶片

甲骨文承諾為OpenAI興建配備大量晶片、規模龐大的資料中心，但面臨一個實質的難題：現金不足。

特斯拉丟掉全球電動車寶座 馬斯克效應仍讓投資人樂觀看待

特斯拉上季交車量銳減16%至41萬8,227輛，2025年全年交車量則下滑8.6%至163萬6,129輛，連續第二年萎縮...

美「K型」經濟 貧富分配不均 趨勢未見緩和

CNN報導，美國經濟去年呈現「K型」分化格局：高收入群體和資產持有者持續從經濟成長受益，中低收入家庭的財務壓力有增無減，...

新型電子報竄紅 名人搶發

2025年在美國，電子報的熱度飆升，音樂人、作家、記者、喜劇演員、知名投資人和品牌，紛紛在新興的電子報平台推出電子報，以...

OpenAI 擬改良語音模型 為 AI 裝置鋪路

根據The Information網站報導，人工智慧新創公司OpenAI正採取行動，改良自家語音AI模型，為有朝一日推出...

