OpenAI 擬改良語音模型 為 AI 裝置鋪路

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

根據The Information網站報導，人工智慧新創公司OpenAI正採取行動，改良自家語音AI模型，為有朝一日推出AI驅動的個人數位助理硬體裝置鋪路。

報導引述知情人士說法指出，這款硬體裝置可望大致奠基於語音技術，有別於聊天機器人ChatGPT以文字提示觸動反應的大型語言模型（LLM）。該公司研究人員不諱言，在回應的精準度和速度方面，現行語音版模型仍落後LLM版，因此，OpenAI已把多個工程、產品和研究團隊整合起來，攜手朝改良語音模型、為將來推出AI硬體裝置的目標邁進。

改良語音模型精確度，對OpenAI推出聽得懂消費者口頭指令的硬體裝置，至關重要。消息來源透露，第一批這種裝置最快要到一年後才會問世。

知情人士說，OpenAI改良語音模型的努力已開始收到成果。

新型語音模型架構產生的回應，聽起來更自然、情緒模擬更逼真，也提供更精確、有深度的回答。

相關新聞

台韓帶頭！亞洲製造業景氣回升 美國維持擴張、歐元區進一步萎縮

亞洲製造業景氣在台灣與南韓引領下回升，東南亞經濟體也穩健擴張。企業並樂觀預期，2026年的全球需求將能挺過美國總統川普的...

甲骨文現金吃緊有何解？外媒獻策：質押晶片籌措銀彈再買晶片

甲骨文承諾為OpenAI興建配備大量晶片、規模龐大的資料中心，但面臨一個實質的難題：現金不足。

特斯拉丟掉全球電動車寶座 馬斯克效應仍讓投資人樂觀看待

特斯拉上季交車量銳減16%至41萬8,227輛，2025年全年交車量則下滑8.6%至163萬6,129輛，連續第二年萎縮...

美「K型」經濟 貧富分配不均 趨勢未見緩和

CNN報導，美國經濟去年呈現「K型」分化格局：高收入群體和資產持有者持續從經濟成長受益，中低收入家庭的財務壓力有增無減，...

新型電子報竄紅 名人搶發

2025年在美國，電子報的熱度飆升，音樂人、作家、記者、喜劇演員、知名投資人和品牌，紛紛在新興的電子報平台推出電子報，以...

