新型電子報竄紅 名人搶發

2025年在美國，電子報的熱度飆升，音樂人、作家、記者、喜劇演員、知名投資人和品牌，紛紛在新興的電子報平台推出電子報，以結合文字、影音與音訊的內容，直接與粉絲受眾建立連結。

電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）去年11月在Substack平台，推出「Cassandra Unchained」電子報，撰發他的投資理論，像是近期對AI泡沫的警告等等。目前電子報訂戶已超過76,500人，訂閱費用每月39美元，或每年379美元。

紐約雜誌（New York）、紐約客（New Yorker）及華爾街日報（WSJ）評論版等媒體刊物，2025年也新增Substack電子報，服飾品牌American Eagle、電商平台Shopify也都加入。

新聞週刊（Newsweek）與時代雜誌（Time）則將把電子報產品組合轉移至另一個較年輕的電子報平台Beehiiv。生活教練Jay Shetty、名人阿諾・史瓦辛格也以Beehiiv為電子報基地，發行健身電子報Arnold's Pump Club，已超過100萬人訂閱。

成立八年的Substack，2025年初的付費訂閱數達到500萬人，較2024年成長約67%；公司對電子報訂閱收入抽成10%。2021年年底創立的Beehiiv則依訂閱人數收費，使用到平台的廣告機制時，另再收費。Beehiiv表示，平台上個別電子報與站點數量在2025年成長超過60%，達到14萬個，公司營收幾乎翻倍，達2,800萬美元。

Beehiiv共同創辦人兼執行長丹克（Tyler Denk）說：「掌握自己的受眾與發行管道，成為更強烈的趨勢。」

Substack共同創辦人麥肯齊（Hamish McKenzie）表示，傳統媒體品牌開始將電子報視為成長機會，而非威脅。出版商已逐漸失去來自Facebook與 Google的穩定流量來源，因為Facebook減少新聞內容，而Google的搜尋頁面日益以AI摘要呈現。電子報不僅提供與讀者直接連結的管道，同時也有販售廣告或設置付費牆的機會。

Substack去年夏季籌得1億美元資金，估值達到11億美元。Beehiiv至今已募得5,000萬美元資金，包括2024年由創投公司NEA主導的融資，估值約為2.25億美元。