美股早盤／2026年開紅盤！科技股領軍衝鋒 台積電ADR大漲近5%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在科技股大漲的率領下，美股三大指數2026年第一個交易日同步上漲。路透
在2026年的第一個交易日，美股大盤標普500指數2日早盤開出紅盤、那斯達克指數也上漲1%，反映科技股力圖延續去年累積的強勁動能。

道瓊工業指數早盤由紅翻黑，跌0.4%、標普500指數漲0.4%、費城半導體指數跳漲4%、台積電ADR延續台股交易的凌厲氣勢，大漲近5%。

若標普500指數收盤仍延續早盤升勢，將扭轉近三年來全年第一個交易日收跌的頹勢。不過，根據Bespoke投資集團，1950年以來，新年第一個交易日的走勢未出現明確的趨勢，約有48%的機率收紅。

2025年的AI飆股輝達、早盤漲近3%。蘋果、字母也同步走高。特斯拉去年第4季交車量下滑近16%，不如市場預期，全年交車量也減少近9%，總數遠遠落後比亞迪，但早盤無視利空，上漲0.8%。

另外，在線家居用品商Wayfair，以及高端家具零售商RH的股價，分別上漲7%，得益於美國總統川普跨年夜宣布，將原定上調的部分家具關稅延後一年實施。

華爾街策略師預期，美國股市在2026年仍有望續漲。根據CNBC對市場策略師的調查顯示，對標普500指數的全年平均目標價為7,629點，意味著仍有約11.4%的上漲空間。

相關新聞

「波克夏有機會再延續100年」巴菲特力挺接班人 暗示將淡出第一線

「股神」巴菲特在作為波克夏執行長的最後一次訪談中說，與任何公司相比，波克夏更有機會度過下一個百年，他同時也為繼任者亞伯強...

甲骨文現金吃緊有何解？外媒獻策：質押晶片籌措銀彈再買晶片

甲骨文承諾為OpenAI興建配備大量晶片、規模龐大的資料中心，但面臨一個實質的難題：現金不足。

特斯拉上季交車不如預期 痛失電動車龍頭寶座…股價反漲近2%

特斯拉去年第4季交車量下滑近16%，表現不如市場預期，去年全年交車量也減少近9%，總數遠遠落後比亞迪，把電動車龍頭業者頭...

倫敦FTSE 100指數首破萬點 英美降息帶動創新高

倫敦富時100指數（FTSE 100）今天首度突破1萬點，延續去年創新高紀錄

星鏈2026年計劃降低衛星軌道 減少碰撞提升安全性

「星鏈」（Starlink）工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls）今天表示，Starlink將改變其環繞地球...

