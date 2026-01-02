特斯拉上季交車不如預期 痛失電動車龍頭寶座…股價反漲近2%

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
特斯拉去年全年電動車銷量遠低於中國大陸比亞迪。路透
特斯拉去年全年電動車銷量遠低於中國大陸比亞迪。路透

特斯拉去年第4季交車量下滑近16%，表現不如市場預期，去年全年交車量也減少近9%，總數遠遠落後比亞迪，把電動車龍頭業者頭銜拱手讓給這家中國大陸企業。

特斯拉2日公布，去年第4季交車量比2024年第4季下滑15.6%至41萬8,227輛，低於該公司去年12月29日在網站上公布的市場預測。特斯拉訪調的分析師原本預估，特斯拉去年第4季交車量為42萬2,850輛。

特斯拉去年全年交車量為163萬6,129輛，比2024年低8.6%，遠低於比亞迪純電動車近226萬輛的銷量。另一方面，特斯拉去年第4季電動車總產量為43萬4,358輛，去年全年產量為165萬4,667輛。

特斯拉股價2日早盤不跌反漲，上揚1.9%至458.33美元，無視上季交車量低於預期的利空。特斯拉股價在2025年最後六個交易日全面收黑，去年全年上漲11%。

