快訊

陳漢典Lulu喜帖曝光 婚紗、婚宴日期地點「全都藏不住了」

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

打詐惹民怨！急找電信業商議 NCC才推SIM卡新規2日上演髮夾彎

新加坡受惠AI熱Q4表現強勁 2025年GDP成長達4.8%

中央社／ 新加坡2日綜合外電報導

新加坡政府今天公布的初步資料顯示，受益於製造業強勁增長以及全球的AI相關產品熱潮，星國2025年第4季經濟年增率為5.7%，帶動全年GDP成長率達4.8%，創2021年以來新高。

⭐2025總回顧

路透社報導，新加坡貿易與工業部指出，2025年經濟成長率為4.8%，不僅高於去年11月預測的4.0%左右，更明顯超出先前預估的1.5%至2.5%區間。

根據新加坡貿工部，2026年國內生產毛額（GDP）成長率預估落在1.0%至3.0%之間。

貿工部發布新聞稿表示，2025年「第4季經濟成長主要受惠於生物醫學製造業和電子業聚落的產出擴張」，科技業成長則得益於「對人工智慧（AI）相關半導體、伺服器及伺服器相關產品的需求持續保持強勁」。

新加坡華僑銀行（OCBC）經濟學家Selena Ling談到，2025年對星國而言是「令人驚豔的一年」，星國2024年經濟成長率也達4.4%。

她分析道，2025年經濟成長率較原先預期大幅上修，「這樣的成果令人印象深刻，顯示全球經濟與出口需求具備韌性，部分企業在對等關稅壓力來臨前提前拉貨，以及關鍵產業普遍出現成長」。

成長率 新加坡 GDP AI

延伸閱讀

台中房市急凍！2025年交易量創7年新低 這區「逆勢」成6都最強黑馬

大陸比亞迪有望超越特斯拉 站上2025年全球電動車銷量第一

中國2025年全國平均氣溫11度 創觀測史新高

星總理：經濟保持佳績挑戰大

相關新聞

「波克夏有機會再延續100年」巴菲特力挺接班人 暗示將淡出第一線

「股神」巴菲特在作為波克夏執行長的最後一次訪談中說，與任何公司相比，波克夏更有機會度過下一個百年，他同時也為繼任者亞伯強...

甲骨文現金吃緊有何解？外媒獻策：質押晶片籌措銀彈再買晶片

甲骨文承諾為OpenAI興建配備大量晶片、規模龐大的資料中心，但面臨一個實質的難題：現金不足。

倫敦FTSE 100指數首破萬點 英美降息帶動創新高

倫敦富時100指數（FTSE 100）今天首度突破1萬點，延續去年創新高紀錄

星鏈2026年計劃降低衛星軌道 減少碰撞提升安全性

「星鏈」（Starlink）工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls）今天表示，Starlink將改變其環繞地球...

亞股2026開年多收紅 市場觀望美股新一年走勢

包含東京和上海等部分亞股休市，因此交易較冷清，其他亞股在2026年首個交易日多收紅；投資人同時關注華爾街股市新一年的走勢

新年頭一天發表高效率新架構 DeepSeek準備再次震撼全球？

中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek 1日發表新技術論文，勾勒一種效率較高的AI開發方式，顯示儘管無法自由採...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。