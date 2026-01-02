快訊

陳漢典Lulu喜帖曝光 婚紗、婚宴日期地點「全都藏不住了」

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

打詐惹民怨！急找電信業商議 NCC才推SIM卡新規2日上演髮夾彎

聽新聞
0:00 / 0:00

「波克夏有機會再延續100年」巴菲特力挺接班人 暗示將淡出第一線

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
「股神」巴菲特卸任波克夏執行長前說，波克夏比起任何公司，都更有機會再延續100年。美聯社
「股神」巴菲特卸任波克夏執行長前說，波克夏比起任何公司，都更有機會再延續100年。美聯社

「股神」巴菲特在作為波克夏執行長的最後一次訪談中說，與任何公司相比，波克夏更有機會度過下一個百年，他同時也為繼任者亞伯強力背書。

⭐2025總回顧

巴菲特在CNBC播出的部分訪談中表示：「與我所能想到的任何公司相比，波克夏更有機會自此刻起再延續100年。」完整訪談將於1月13日播出。

巴菲特已於1日正式卸任、交棒給亞伯，結束對波克夏60年來的治理；在這一甲子的歲月中，他把這家跌跌撞撞的紡織業者，打造成市值上兆美元的綜合企業，事業版圖橫跨保險業、鐵路事業，持有現金突破3,000億美元。

巴菲特說：「葛雷格（亞伯的名字）將成為主事者」，「真不敢想像，他一周的工作成果，搞不好抵得過我一整個月...我寧願讓葛雷格管理我的財富，而非全美任何頂尖投資顧問或執行長」。

自巴菲特去年5月宣布退休，波克夏股票的「巴菲特溢價」光環逐漸消散，表現落後大盤，反映投資人質疑亞伯管理龐大事業與股票資產的能力，可能追不上巴菲特。

仍將留任董事長一職的巴菲特說，亞伯是明智務實的領導者，和他本人一樣都過著遠離鎂光燈的一般生活。

巴菲特說，亞伯做人實在，喜歡與孩子一起玩冰上曲棍球，「如果鄰居不認識他的話，根本不會知道他從元旦起，將掌管一家聘僱近40萬人、且規劃再營業大約50年或100年的企業」。

巴菲特也暗示，他將逐步淡出第一線。他表示，今年不會登上波克夏年度股東大會的舞台，象徵這項延續數十年、每年吸引數萬名投資人前往奧馬哈的傳統，將出現明顯變化。他說，他會到場，但不會登台發言，而是坐在董事席。

巴菲特 波克夏 投資人 財富 資產

延伸閱讀

巴菲特正式退位…波克夏CEO交棒 巴規亞隨

本世代必買！大賣空本尊力推「這檔股票」 還拉股神幫抬轎

個性造英雄…「這些星座」創業比別人容易成功！巴菲特、黃仁勳、郭台銘上榜

股神下一步？將卸下波克夏執行長一職 巴菲特認1事「比死亡更糟」

相關新聞

「波克夏有機會再延續100年」巴菲特力挺接班人 暗示將淡出第一線

「股神」巴菲特在作為波克夏執行長的最後一次訪談中說，與任何公司相比，波克夏更有機會度過下一個百年，他同時也為繼任者亞伯強...

甲骨文現金吃緊有何解？外媒獻策：質押晶片籌措銀彈再買晶片

甲骨文承諾為OpenAI興建配備大量晶片、規模龐大的資料中心，但面臨一個實質的難題：現金不足。

倫敦FTSE 100指數首破萬點 英美降息帶動創新高

倫敦富時100指數（FTSE 100）今天首度突破1萬點，延續去年創新高紀錄

星鏈2026年計劃降低衛星軌道 減少碰撞提升安全性

「星鏈」（Starlink）工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls）今天表示，Starlink將改變其環繞地球...

亞股2026開年多收紅 市場觀望美股新一年走勢

包含東京和上海等部分亞股休市，因此交易較冷清，其他亞股在2026年首個交易日多收紅；投資人同時關注華爾街股市新一年的走勢

新年頭一天發表高效率新架構 DeepSeek準備再次震撼全球？

中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek 1日發表新技術論文，勾勒一種效率較高的AI開發方式，顯示儘管無法自由採...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。