走向數位轉型 封閉國家土庫曼開放加密貨幣交易
世界上最封閉的國家之一土庫曼今天正式將加密貨幣挖礦與交易合法化。對於這個高度控制、依賴天然氣出口的經濟體來說，這是一個重大轉變。
美聯社報導，由總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdymukhamedov）簽署的這項立法，將虛擬資產納入民法規範，並建立了由國家中央銀行監管的加密貨幣交易平台許可制度。
然而，數位貨幣仍不被承認為支付手段、貨幣或證券。土庫曼的網路依然受到政府嚴格監管和控制。
位於中亞、曾是蘇聯加盟共和國的土庫曼，經濟高度依賴天然氣出口。中國是土庫曼天然氣的主要進口國，而土庫曼目前正在建設一條供應阿富汗、巴基斯坦和印度的天然氣管線。
去年4月，土庫曼還通過了一項引入電子簽證的法律，旨在簡化外國人的入境程序。自1991年獨立以來，這個專制國家通常對想要入境的人設置嚴格要求，許多簽證申請往往無明確原因被拒。
