快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

走向數位轉型 封閉國家土庫曼開放加密貨幣交易

中央社／ 阿什加巴特1日綜合外電報導

世界上最封閉的國家之一土庫曼今天正式將加密貨幣挖礦與交易合法化。對於這個高度控制、依賴天然氣出口的經濟體來說，這是一個重大轉變。

⭐2025總回顧

美聯社報導，由總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdymukhamedov）簽署的這項立法，將虛擬資產納入民法規範，並建立了由國家中央銀行監管的加密貨幣交易平台許可制度。

然而，數位貨幣仍不被承認為支付手段、貨幣或證券。土庫曼的網路依然受到政府嚴格監管和控制。

位於中亞、曾是蘇聯加盟共和國的土庫曼，經濟高度依賴天然氣出口。中國是土庫曼天然氣的主要進口國，而土庫曼目前正在建設一條供應阿富汗、巴基斯坦和印度的天然氣管線。

去年4月，土庫曼還通過了一項引入電子簽證的法律，旨在簡化外國人的入境程序。自1991年獨立以來，這個專制國家通常對想要入境的人設置嚴格要求，許多簽證申請往往無明確原因被拒。

加密貨幣

延伸閱讀

獨／高雄警員投資加密貨幣虧400萬 貼文懊悔：「原來賺錢不容易」　

入境土耳其 大陸免簽…各大旅遊平台 搜尋激增

宏觀經濟壓力拖累加密市場 比特幣面臨年度回檔

中共對台軍演 台電：今早天然氣船順利進港

相關新聞

新年頭一天發表高效率新架構 DeepSeek準備再次震撼全球？

中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek 1日發表新技術論文，勾勒一種效率較高的AI開發方式，顯示儘管無法自由採...

倫敦FTSE 100指數首破萬點 英美降息帶動創新高

倫敦富時100指數（FTSE 100）今天首度突破1萬點，延續去年創新高紀錄

星鏈2026年計劃降低衛星軌道 減少碰撞提升安全性

「星鏈」（Starlink）工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls）今天表示，Starlink將改變其環繞地球...

亞股2026開年多收紅 市場觀望美股新一年走勢

包含東京和上海等部分亞股休市，因此交易較冷清，其他亞股在2026年首個交易日多收紅；投資人同時關注華爾街股市新一年的走勢

中日外交關係緊張…陸制裁矛頭對準北海道扇貝 海產禁令為觸怒日本

隨著中國大陸與日本關係緊張，海產已成為北京當局操縱的政治工具，尤其把北海道扇貝當作外交談判的牌來打。

漲聲響不停？AI熱潮推升記憶體價格 智慧型手機與電腦恐漲價

市場研究暨分析機構「國際數據資訊」（IDC）和市場研究機構Counterpoint Research指出，記憶體供應正逐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。