倫敦FTSE 100指數首破萬點 英美降息帶動創新高

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導
倫敦富時100指數（FTSE 100）今天首度突破1萬點，延續去年創新高紀錄。 美聯社
倫敦富時100指數（FTSE 100）今天首度突破1萬點，延續去年創新高紀錄。

法新社報導，2026年第1個交易日，這個包含能源集團英國石油（BP）、電信商伏德風（Vodafone）與銀行巨擘滙豐銀行（HSBC）等企業的倫敦頂級指數，早盤上漲1.0%，創下10033.75點歷史新高。

FTSE 100指數2025年漲幅超過21%，創16年來最大漲幅，主要受惠於英國及美國聯邦準備理事會（Fed）降息，以及全球通膨趨緩。

