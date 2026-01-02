倫敦FTSE 100指數首破萬點 英美降息帶動創新高
倫敦富時100指數（FTSE 100）今天首度突破1萬點，延續去年創新高紀錄。
法新社報導，2026年第1個交易日，這個包含能源集團英國石油（BP）、電信商伏德風（Vodafone）與銀行巨擘滙豐銀行（HSBC）等企業的倫敦頂級指數，早盤上漲1.0%，創下10033.75點歷史新高。
FTSE 100指數2025年漲幅超過21%，創16年來最大漲幅，主要受惠於英國及美國聯邦準備理事會（Fed）降息，以及全球通膨趨緩。
