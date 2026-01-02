亞股2026開年多收紅 市場觀望美股新一年走勢

快訊

中央社／ 香港2日綜合外電報導
包含東京和上海等部分亞股休市，因此交易較冷清，其他亞股在2026年首個交易日多收紅。 示意圖／AI生成
包含東京和上海等部分亞股休市，因此交易較冷清，其他亞股在2026年首個交易日多收紅；投資人同時關注華爾街股市新一年的走勢。

法新社報導，回顧2025年全球股市表現亮眼，美股標普500指數大漲16.4%、科技股為主的那斯達克指數勁揚20.4%，倫敦FTSE指數更寫下16年來最歡樂的耶誕行情。

首爾股市去年合計飆漲75%、香港恆生指數彈升28%，日股基準日經225指數大漲逾26%。

澳洲券商Capital.Com分析師羅達（Kyle Rodda）表示：「新年伊始，大家不禁要問這個走勢會持續嗎？外界一致認為會延續。」

羅達指出：「談到至關重要的美國經濟，華爾街預估今年成長將會加快且通膨續降、利率有望調降，有分析師預估企業基本面將會改善。」

香港、台北、首爾、雪梨和馬尼拉股市今天收紅；東京、上海、威靈頓等股市休市。

貴金屬去年底創新高後在高檔震盪，今年開年表現依然亮眼，國際金價盤中每盎司上漲0.64%，白銀大漲1.5%。

