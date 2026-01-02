星鏈2026年計劃降低衛星軌道 減少碰撞提升安全性

「星鏈」（Starlink）工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls）今天表示，Starlink將改變其環繞地球衛星的軌道配置，預計於2026年一年內陸續將運行高度約550公里的衛星降至480公里，以提升太空安全。

「星鏈」是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）旗下的衛星網路服務公司。SpaceX長期以火箭發射業務聞名，旗下的「星鏈」藉由近萬顆衛星向消費者、政府與企業客戶提供寬頻網路服務，已成為全球最大衛星營運商。

路透社報導，「星鏈」希望藉由降低衛星軌道，提升太空安全。

Starlink去年12月指出，一顆衛星在太空中出現異常，不僅產生「少量」碎片，並在高度約418公里時與地面通訊中斷。對於這家衛星網路巨頭而言，這種軌道異常事故非常罕見。

這顆衛星是Starlink提供寬頻網路服務的近萬顆在軌營運衛星之一。「星鏈」當時表示，事故發生後它快速下降了4公里，顯示衛星內部可能發生了小型爆炸。

尼柯斯在社群平台X發文指出：「降低衛星軌道，會讓Starlink衛星軌道更為集中，並能在多方面增進太空安全。」「在500公里以下的高度，潛在碰撞的碎片數量少，計劃要布建的衛星數量也相對較少，可降低碰撞的整體風險。」

近年來，隨著企業和各國競相部署數萬顆衛星，建構提供網路服務的衛星群，並用於通訊及地球影像等太空服務，以致地球軌道上的太空飛行器數量急遽增加。