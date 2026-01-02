快訊

中日外交關係緊張…陸制裁矛頭對準北海道扇貝 海產禁令為觸怒日本

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
日本北海道扇貝。路透社
日本北海道扇貝。路透社

隨著中國大陸與日本關係緊張，海產已成為北京當局操縱的政治工具，尤其把北海道扇貝當作外交談判的牌來打。

⭐2025總回顧

紐約時報報導，中國大陸躍為全球經濟強權，14億大陸人已成為進口貨關鍵消費者。北京把國內龐大的中產階級當作外交籌碼，近年已限制進口台灣鳳梨、澳洲葡萄酒、美國黃豆和立陶宛牛肉，如今把矛頭對準日本扇貝。

中日新一輪貿易衝突始於2023年8月，當時北京下令禁止日本海產進口，以示對排放福島核處理水的不滿。制裁效應立竿見影。之前，中國大陸是日本海產最大進口國，尤其占日本扇貝外銷總值逾半，2022年進口值約6.41億美元。北京禁令一出，日本扇貝2023年出口暴跌30%。

北海道生產商開始把扇貝加工廠遷移至越南和東南亞其他地點，並儘可能直接對美國出口。2024年，美國市場已吃下28%的日本扇貝，原先占比僅個位數。

過去一年來，地緣政治風向再度轉變。2025年4月，川普政府宣布「對等」關稅後，北京為拉攏亞洲國家，5月宣布將對通過輻射檢測的日本海產解除出口禁令。11月初，滿載6噸北海道扇貝的貨輪啟航前往中國大陸，被視為關係解凍的里程碑。

不料，海產貿易恢復正常兩天後，日本新首相高市早苗發表「台灣有事」論，雙方關係又急轉直下。兩周內，北京突然凍結日本所有海產銷陸的新申請案。

東京大學亞洲政治與外交學系教授川島真說，北京制裁矛頭對準扇貝很合理，因為當前大陸經濟挑戰嚴峻，並不希望採取激進手段危及中日商務往來；以海產禁令，外加勸阻陸客赴日旅遊，既可達到「觸怒日本」效果，也不至於全面撕裂外交關係，還守住保護國內經濟的底線。

日本 扇貝 北京 北海道 中日 外交

