中低收入家庭與經濟繁榮脫鉤！美K型分化預料2026年不會消失

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
​美國經濟2025年呈現出鮮明的「K型」分化格局，預料2026年也不會消失。圖為紐約證交所外行人。法新社
​美國經濟2025年呈現出鮮明的「K型」分化格局，預料2026年也不會消失。圖為紐約證交所外行人。法新社

美國經濟去（2025）年呈現出一種鮮明的「K型」分化格局：高收入群體和資產持有者持續從經濟成長中受益，而中低收入家庭面臨的財務壓力有增無減；進入2026年，美國有線電視新聞網（CNN）報導，此一趨勢絲毫未見緩和。

⭐2025總回顧

維吉尼亞州單親父親薩特菲爾德（Marcus Satterfield）深刻感受到這道裂痕。他取消了往年都會有的耶誕聚會，將送禮預算砍半，卻仍無法阻止信用卡債務因房租、電費與日常開銷而走高。他正考慮兼差當Uber司機，換取額外收入，代價是犧牲陪伴女兒的時間。

在亞利桑那州，76歲已退休的納維安諾（Helen Nerviano）與患有末期帕金森氏症、需有人全天候照料的丈夫同住。由於食品、服飾、保險與醫療費用輪番上漲，她的固定收入連應付日常開銷都吃力，甚至已將重返職場或申請破產列入考量。

他們的困境，與官方數據呈現的經濟繁榮景象形成強烈對比。美國第3季經濟成長年率達4.3%，失業率徘徊於充分就業的4%-5%區間，通膨維持在3%以下，而薪資成長高於物價漲幅，股市也屢創新高。

然而經濟果實的分配極不均衡。多數產業仍陷入招聘低潮，一般人員的求職期拉長，薪資增速放緩，消費者違約率開始攀升，股市財富效應集中於高收入家庭。

穆迪分析經濟學家貝格利（Justin Begley）指出，消費支出主要由高收入家庭支撐，「中低收入家庭的薪資才剛開始追上通膨。」

K型復甦的裂痕，在債務數據上看起來尤為清晰。紐約聯準銀行數據顯示，美國家庭債務總額升至創新高的18.59兆美元。信用卡嚴重逾期比率升至14年來最高的12.41%，消費者破產案件達五年高點，而學生貸款違約率仍徘徊在歷史高檔。

展望2026年，微光與逆風並存。部分消費品公司為刺激需求已開始降價，聯準會有可能進一步降息，新稅法中的減稅措施有可能為中低收入家庭提供緩衝。

然而，根據穆迪的貝格利，最大的不確定性仍在關稅。若川普能降低關稅，將顯著提升確定性並抑制通膨，成為「經濟的真正福音」。

相關新聞

慘遭美國放鴿子！韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

南韓電池三大企業LG能源解決方案、SK On和三星SDI正面臨嚴峻挑戰。美國川普政府上台後，電動車補助金政策變化導致EV...

全球500大富豪去年身價暴增2.2兆美元 川普是大贏家之一

根據彭博億萬富豪指數，全球前500大富豪的財富2025年暴增2.2兆美元，總資產達到11.9兆美元，創歷史新高。

伊朗貨幣重貶 全國示威喊「打倒獨裁者」釀7死 央行總裁下台

伊朗貨幣大幅貶值導致生活成本危機，引發全國示威，示威者12月31日衝撞地方政府，官方媒體報導，一名民兵在西部羅瑞斯坦省喪...

新型態電子報竄紅！ 名人、媒體都愛發

2025年在美國，電子報的熱度飆升，音樂人、作家、記者、喜劇演員、知名投資人和品牌，紛紛在新興的電子報平台推出電子報，以...

SK海力士：AI需求將成晶片市場的「永久因素」

SK海力士（SK hynix）執行長郭魯正2日表示，人工智慧（AI）榮景將成為晶片市場的「永久因素」，暗示不會是曇花一現...

