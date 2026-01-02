SK海力士：AI需求將成晶片市場的「永久因素」

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
SK海力士表示，人工智慧（AI）榮景將成為晶片市場的「永久因素」。路透

SK海力士（SK hynix）執行長郭魯正2日表示，人工智慧（AI）榮景將成為晶片市場的「永久因素」，暗示不會是曇花一現的提振。三星電子共同執行長全永鉉也誓言強化AI能力，並表示其下一代高頻寬記憶體（HBM）HBM4的競爭力贏得客戶讚賞，獲得「三星回來了」的評價。

SK海力士股價2日在首爾盤中大漲3.4%，三星電子股價更一度漲逾5%。

郭魯正在給員工的新年訊息表示，「超乎預期的AI需求，不再是一次有利的事件，而是長期因素，競爭也持續升高」，呼籲員工強化全球競爭力，「現在是在去年（優異）表現支撐下，迎接新挑戰時的時刻」，市場對SK海力士的期待以改變」。

他表示，「為了成為真正的全棧式AI記憶體開發商，我們需要打破現有框架，同時以具創意的方式，提出並實現客戶最需要的價值」。

三星電子的全永鉉同日也在新年訊息表示，三星是舉世唯一提供一站式解決方案的晶片製造商，涵蓋邏輯晶片、記憶體晶片、晶圓代工服務及先進封裝，期勉員工應該利用這個優勢，「在打造最新AI技術和高品質資料時，我們需要發展專門針對半導體的AI解決方案」，「我們必須應用在設計、研發、生產及品質管理，以達成晶片技術的創新」。

全永鉉說，三星電子的HBM4的差異化優勢，已贏得客戶讚賞，「客戶甚至說『三星回來了』」，但仍需努力進一步強化競爭力。他也表示，晶圓代工事業已進入全面成長的階段。

